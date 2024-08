Nevyhazujte staré povlečení: 8 kreativních nápadů, jak znovu použít povlečení

16. 8. 2024

Máte doma staré povlečení a nevíte, co s ním? Rozhodně jej nevyhazujte, byla by to škoda. Zužitkujte jej pomocí těchto 8 kreativních nápadů. Podívejte se, jak znovu použít staré povlečení.

Pokud jste vlastníky starého povlečení, nemusíte jej vyhazovat. Samozřejmě, že pokud vám již neslouží, určitě v něm nespěte. Kupte si nové, a to staré použijte v domácnosti na něco jiného. Těchto 8 nápadů vám poradí, jak si udělat kreativní odpoledne a “zrecyklovat” staré povlečení. Podívejte se, co všechno se dá se starým povlečením ve vaší domácnosti vytvořit. Youtube video s nápady, jak využít stará prostěradla, najdete na kanále Simplify Your Space: Zdroj: Youtube Jak využít staré povlečení Prvním skvělým tipem, jak zužitkovat staré prostěradlo či povlečení je, že jej můžete využít k filmovému večeru. Pokud máte promítačku a vaše povlečení je bílé, splňujete veškeré kategorie pro tento tip. Stačí, když prostěradlo natáhnete, připevníte na zeď a voilá. Máte z něj filmové plátno a nemusíte ani platit za lístek. Dalším tipem, jak využít staré povlečení, je z něj udělat hrací prostor pro vaše děti. Jak všichni víme, děti jsou malé a všechno lehce umatlají. Prostěradlo jim může posloužit jako dlouhá podložka pro kreslení, vybarvování a všelijaké jiné tvoření, a vy nebudete muset prakticky nic uklízet. close info Profimedia zoom_in Teepee ze starého ložního prádla můžete věnovat i svému mazlíčkovi. Třetím skvělým tipem, jak dát starému povlečení nový život, je pro děti, nebo klidně i pro sebe, vytvořit teepee. Udělejte si s dětmi kreativní odpoledne a nechte je na staré povlečení namalovat jejich oblíbené vzory. Jakmile barva zaschne, postavte si teepee. Ze starého povlečení si též můžete vyrobit sáčky se stahovací šňůrou. Do těch si můžete dávat kosmetiku, různé potraviny, nebo sáček můžete používat na špinavé prádlo. Staré povlečení nevyhazujte Dalším nápadem, jak zužitkovat staré prostěradlo či povlečení, je si z něj vyrobit stylový závěs či záclonu. Stačí jen, abyste dostatečně uměli zacházet s nůžkami a šicími potřebami. Jako další varianta se nabízí také pomocí starého ložního přizpůsobit ramínka. Starým povlečením je můžete obalit, aby po nich neklouzalo oblečení. close info Oficiální zdroj zoom_in Ze starého povlečení si můžete vyrobit stylový závěs. Pokud pracujete z domova a online hovory s kolegy a nadřízenými jsou na vašem denním pořádku, můžete prostěradlo zavěsit za sebe, a tím zakrýt vaše domácí prostředí. Nejen, že to působí profesionálně, ale také si tím uchráníte své soukromí, pokud nechcete, aby vám váš nadřízený koukal po poličce za vámi. Posledním tipem je staré povlečení darovat. Vy jej již nepotřebujete, ale určitě někde existuje člověk, kterému se bude opravdu hodit. Pokud chcete staré ložní prádlo darovat, jako první jej samozřejmě vyperte. Související články close Domov a bydlení Instalatér řekl, co byste měli dělat doma, jakmile se vrátíte domů od moře video close Domov a bydlení Pokud kupujete pokojové rostliny online, tohle nikdy nedělejte video Zdroje: www.decodoma.cz, www.nasregion.cz

