Máte doma staré tkaničky, které už vašim botám neslouží? Nemusíte je vyhazovat. Místo toho je využijte. Mohou se vám hodit jak doma, tak na zahradě. Podívejte se na 8 způsobů, jak využít staré tkaničky.

Pokud máte doma staré tkaničky, které již vašim botám příliš neposlouží, zamyslete se, než je vyhodíte. Samozřejmě si tkaničky kupte nové, ale ty staré můžete zužitkovat, a to jak ve vaší domácnosti, tak na zahradě.

Jsou totiž specializované k tomu, aby zvládly být více natahované, aby byly pevné, a aby se netřepily. Tyto kvality můžete skvěle využít. Podívejte se na těchto 8 možností, jak zužitkovat staré tkaničky.

Jak využít staré tkaničky

Jelikož toho tkaničky hodně vydrží a jsou pevné, první možností, jak využít ty staré, je si z nich udělat šňůru na prádlo. Stačí, když tkaničku uvážete z obou konců mezi 2 předměty. Napněte ji, aby se neprověsila a máte hotovo.

Tkanička naprosto spolehlivě udrží prádlo, a je skvělou alternativou, když se vám například roztrhne vaše původní šňůra na prádlo. Další možností je starou tkaničku použít jako šňůru na fotky. Stačí si ji zavěsit v pokoji, například nad pracovním stolem, a můžete na ni připínat fotky lidí, které chcete mít nablízku.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Staré tkaničky můžete využít i místo šňůry na prádlo, jelikož jsou odolné a snesou i tíhu mokrého oblečení.

Jako třetí možnost se nabízí starou tkaničku využít jako poutko na věci, které chcete zavěsit, a poutkem nedisponují. Může to být například kuchyňská chňapka, látková utěrka nebo různé hadříky.

Stačí jen nůžky, jehla, nit a přišít tkaničku na daný předmět, který chcete zavěsit, bude to hračka. Tip číslo 4 je tkaničku nastříhat na menší kousky, a těmi následně zavázat jednotlivé kabely, aby se vám zbytečně nezamotaly do sebe.

Využití v zahradě

Možná se ptáte, jak je možné tkaničky využít v zahradě. Budete se možná divit, ale v zahradě mohou být opravdu užitečné. Například můžete staré tkaničky využít v rajčatovém záhonu jako mřížovinu vyrobenou z provázků, která podporuje vertikální růst rajčat.

V zahradě také můžete využít staré tkaničky jako podporu rostlin. Když se ochladí a fouká vítr, můžete rostlinu pomocí tkaničky přivázat k tyčce nebo kůlu, aby ji vítr nepoškodil.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Aby vaše rostliny nepoškodil vítr, můžete pomocí tkaničky rostlinu přivázat k tyčce.

Další využití starých tkaniček v zahradě je, že pomocí nich vytvoříte samozavlažovací systém. To se hodí například, když pojedete na dovolenou a nebudete moci vaše rostliny zalévat. Stačí, když naplníte konev nebo mísu vodou, namočíte tkaničky a zajistíte je pod hladinou vody.

Poté umístěte druhý konec tkaniček do květináčů a máte hotovo. A poslední fígl, jak využít staré tkaničky, je z nich udělat hračku pro kočku.

Pokud máte doma kočku, víte, že ráda zarývá drápky do všeho možného, co se hýbe a ráda si hraje s provázky. Proto můžete svou čtyřnohou kamarádku zabavit právě pomocí tkaničky, a to jak doma, tak na zahradě.

