7 geniálních nápadů, jak využít starý povlak na polštář

Válí se vám ve skříni starý povlak na polštář, který nejspíš už nikdy nepoužijete? Máme pro vás několik tipů, jak povlak ještě krásně využijete, aniž byste ho museli hned vyhodit! Je to velmi jednoduché a praktické.

I když se povlak na polštář po čase opere, zašpiní, vybledne nebo proděraví, stále není důvod ho okamžitě vyhodit do koše. Sice není nejkrásnější, ale jeho životnost je opravdu dlouhá, a proto povlak můžete využít i jinak než jen na spaní. Díky těmto vychytávkám si usnadníte život a ušetříte!

Ochrání oblečení před prachem

Starý povlak na polštář může velmi dobře posloužit jako ochranný obal na oblečení. Skvěle zabrání poletující špíně, aby se usazovala na vašem kostýmku, společenském oblečení či věcech, které nosíte jen při zvláštních událostech. A jak takový povlak použít? Udělejte díru z boku povlaku tak, aby byla uprostřed. Poté ji jednoduše obšijte a nebude se vám nijak párat. Nakonec už jen otvorem prostrčte ucho ramínka a máte hotovo!

Kvalitní nákupní taška

Stává se vám, že máte příliš těžký nákup a vaše igelitová taška se roztrhne? Vyrobte se si z povlaku novou, ekologickou, u níž se nemusíte bát přetržení! Budete tak ohleduplní k životnímu prostředí, jelikož tato taška vám vydrží opravdu velmi dlouho. Stačí z boku vystřihnout tvar písmene U, obšít, aby se nepárala a prostřihnout podélně po obou stranách tak, aby řez končil stejně jako již vystřihnuté U.

Ke starému povlaku na polštář lze také přišít kus provazu, který poslouží jako ucha tašky. Zdroj: Petr Karšulín

Pro šikovné ruce

Jste kreativní a máte rádi šití? Pak z povlaku jistě dokážete vyrobit i krásné šatičky nebo sukýnku pro malé děti či vnoučata. Připravte si povlak, nůžky, gumu, nit a jehlu a dejte se do práce. Na hraní si venku to dětem bohatě postačí. Když je zašpiní natolik, že už to nepůjde ani vyprat, nebudete se muset rozčilovat za zničení drahé sukýnky.

Povlak do pračky

Nepotřebný povlak můžete využít při praní jemného spodního prádla, silonek nebo plyšáka. Kusy oblečení vložte do povlaku a uzavřete. Po celou dobu praní budou v bezpečí. Už žádné roztrhané, ani poničené prádlo!

Pelíšek, který si mazlíčci zamilují

Ze starého povlaku na polštář můžete vyrobit i skvělý pelíšek pro vašeho domácího mazlíčka. Stačí ho vycpat a uložit na místo, kam váš pejsek nebo kočička chodí rádi spát. Sami uvidíte, jak se jim pelíšek zalíbí.

Neutrácejte zbytečně za drahý pelíšek, když ho můžete jednoduše vyrobit. Zdroj: Shutterstock

Se špinavým prádlem do povlaku

Máte děti, které odhazují po pokoji špinavé prádlo? Naučte je dávat použité oblečení do povlaku, který můžete zavěsit na zeď, dveře nebo bok prádelníku. Jestliže starých povlaků máte víc, rozvěšte je a členům domácnosti vysvětlete, jaký povlak je na jaké oblečení. Nemusíte pak nic třídit a až se naplní, stačí ho vysypat do pračky a jednoduše pustit program.

Úložný prostor

Válí se vám na kuchyňským či jídelním stolem mnoho věcí, které skoro neustále používáte? Vyrobte si z povlaku úložnou kapsu na židli. V ní najdete vše potřebné a nebude se vám to všude kolem povalovat. Stačí zachytit povlak na židli a máte hotovo. S veselým potiskem oživíte i vzhled celé místnosti.

Zdroje: hobby.instory.cz, bobvila.com, hobby.blesk.cz