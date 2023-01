Prázdnou tubu od zubní pasty nevyhazujte. Takhle skvěle vám ještě poslouží

Vypotřebovali jste zubní pastu? Tubu nemusíte hned vyhazovat. Rozstřihněte ji a sledujte, jak vám v domácnosti ještě může pomoct. Díky tomuto jednoduchému triku si usnadníte spoustu práce, a navíc budete ekologičtí!

Zubní pasta má nejedeno skvělé využití. Mimo to, že vám zajistí správnou péči o váš chrup, dokáže také hrát účinnou roli v čištění dalších věcí. Prázdnou tubu od zubní pasty rozstřihněte podélně a na proužky. Když je pak rozložíte, můžete si všimnout, že je na nich ještě spousta pasty. Vezměte si proto proužek do ruky a vyčistěte s ním vše, co je potřeba.

Pryč se spáleninami na žehličce

Vytvořily se vám připáleniny na povrchu žehličky? Zkuste železný povrch potřít proužkem tuby se zubní pastou a poté hadříkem dočistit. Výsledek vás přímo ohromí, jelikož bude vypadat zase jako nová! Tento trik funguje jak na klasickou žehličku na oblečení, tak i na kulmu nebo žehličku na vlasy.

Pasta proti zamlžování brýlí

Určitě každý nositel brýlí zná moment, kdy se mu brýle zcela zamlží a znemožní mu tak výhled. Máme pro vás dokonalý trik, jak tomu předejít! Malým proužkem zubní pasty jemně potřete skla, která následně vyleštěte dosucha. Zamlžování skel při změně teplot už vás nebude tolik trápit.

Zubní pastu můžete použít na klasické, potápěčské nebo i lyžařské brýle. Zdroj: shutterstock.com

Nový lesk zašlým teniskám

Stala se z bílé gumy na teniskách šedivá? Potřete ji ustřiženým proužkem se zubní pastou a sledujte, jak se dávný lesk navrací zpět! Nebojte se při aplikaci pasty trošku přitlačit. Poté sáhněte po kartáčku nebo houbičce, která vám pomůže dostat všechnu špínu pryč. Stejně tak můžete vyčistit i zašlé klávesy piana.

Skvělý čistič termohrnku

Termohrnek je úžasný přítel jak na cesty, tak i v práci. Častým používáním se však uvnitř mohou tvořit usazeniny a rovněž, podle nápoje, se může hrnek trochu obarvit. K jeho dokonalému vyčištění vám postačí pouhý proužek tuby od zubní pasty, který zároveň zbaví hrnek případného zápachu. Po vyčištění nezapomeňte termohrnek pořádně opláchnout, aby nikde pasta nezůstala.

Zubní pasta vyleští i zašlé šperky. Zdroj: Photographee.eu / Shutterstock.com

Špinavé spáry v koupelně

V koupelně se často ve spárách dlaždic vyskytují plísně, usazeniny a všelijaké další nečistoty. Vyzkoušeli jste je už někdy vyčistit pomocí zubní pasty? Pokud ne, pak jí dejte přednost před obvyklou chemií. Stačí ji ustřiženým proužkem tuby nanést na postižená místa a mokrým hadříkem otřít. Nejenže zbaví spáry nečistot, ale také po sobě zanechá příjemnou vůni.

