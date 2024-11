Hromadí se vám doma gumičky? Máme pro vás hned několik originálních a geniálních tipů, jak je šikovně využít v domácnosti a jistě si je oblíbíte!

Gumičky, které si přinesete domů s nákupem zeleniny nebo jiných výrobků většina z nás nevyhazuje a pečlivě si je odloží do šuplíku. Aby se vám však zbytečně nekumulovaly, vězte, že se dají použít nejen do vlasů nebo jako pojistka na krabičku se svačinou do školy či práce, ale mají velmi pestré využití! K čemu všemu se dají prakticky upotřebit a usnadnit si tak každodenní život?

Chcete znát 10 zajímavých triků a nápadů, jak užitečně využít gumičky? Podívejte se na zajímavé YouTube video na kanálu Perfektní.

Už nikdy utopená naběračka

Také vás rozčiluje, když se vám potopí naběračka v hrnci plném polévky či omáčky? Stačí, když na ni navléknete několikrát protočenou gumičku. Díky této vychytávce se toto kuchyňské náčiní zachytí za okraj nádoby a máte během chvilky po starostech.

close info Thinkstockphotos.com zoom_in Navlečte na naběračku několikrát protočenou gumičku.

Fixace prkénka

Gumičky vám pomohou i při práci s potravinami, které krájíte na prkénku. Když je natáhnete na oba okraje, nebude vám prkénko nepříjemně klouzat po pracovní ploše.

Zajištění pytle v odpadkovém koši

Značně nepříjemné je i sklouzávání pytle v odpadkovém koši. Abyste tomu zabránili, přetáhněte jej na horním obvodu přes koš a máte nad touto lapálií vyhráno.

close info henrique ferrera / Shutterstock zoom_in Gumičky lze využít místo štítku na zavařeniny.

Snadnější otvírání zavařenin

Situaci, kdy chcete otevřít zavařeninu a víčko vám klouže v dlani, zná dozajista každý. Většinou mnozí použijí utěrku, do níž víčko zabalí, ale mnohdy se nejedná o ideální řešení, protože i v tomto případě prokluzuje. Mnohem lepší je na obvod víčka navléct gumičku, která v rukou neklouže. Do skleničky se pak dostanete hravě během chvilky, a to i bez zbytečně velkého úsilí.

Praktická jmenovka

Jestliže rádi zavařujete, nemusíte si pořizovat samolepící štítky, kam si lze napsat, co máte ve sklenici a od kdy. Navlečte na ni gumičku a fixem udělejte tyto údaje na ni. Navíc jde gumička oproti štítku lépe odstranit a i opětovně použít.

Úspora tekutého mýdla

Jestliže používáte na tekuté mýdlo dávkovač, můžete gumičku omotat pod něj a díky tomu zmenšit jeho spotřebu. Pumpička půjde zmáčknout a něco méně a stejně tak vyteče i menší dávka mýdla.

close info Prostock-studio / Shutterstock zoom_in Gumičku lze využít i jako těsnění.

Těsnění

Kape vám z kohoutku voda? Nenechte ji zbytečně unikat a místo omotejte gumičkou, které bude sloužit jako praktické těsnění.

Zdroje: www.tasteofhome.com, www.prozeny.cz