Johana Dahlová 24. 5. 2024 clock 3 minuty video

Pravidelně čistíte akvárium? A co děláte s vodou plnou kalu a odsáté špíny? To, co možná považujete za odpad, je ve skutečnosti velmi výživné hnojivo. Takže šup s vodou do konve a zalévat!

Akvarijní voda je plná živin Voda z akvária není nic jiného než dobře odstátá voda, která má všechno, co rostliny potřebují. Pokud tedy akvárium neustále čistíte, nedivte se, že vám tam rostliny nechtějí růst. Akvarijní rybky, vodní želvičky a další tvorové do vody kálejí, ale to vůbec nevadí, pokud je na dně vrstva kamínků a písku. Do této vrstvy výkaly, ale i jiné nečistoty, nakonec klesnou a rozpadnou se mezi kamínky. V oblázcích nakonec vytvoří kalovou vrstvu, která je velmi výživná, a pokud ji nebudete úpěnlivě hloubkově čistit, porostou vám dobře také akvarijní rostliny. Tato vrstva je bohatá na dusík, fosfor i draslík. Nutností k dobré ekologii akvária je však také velikost tohoto prostoru, dostatečné osídlení živočichy i rostlinami. U akvárií se často uvádí, že ideální na založení ekosystému, který bude částečně soběstačný, respektive nebude intenzivně znečišťován je nutné asi 200 l akvárium. Uspokojivé výsledky budete mít ale i s poloviční velikostí za použití běžné akvarijní filtrace. Podívejte se, jak by mělo čištění akvária vypadat. Detailní návod a spoustu informací vám poskytne pan Petr v tomto příspěvku z YouTube kanálu Super zoo - protože zvířátka milujeme. Zdroj: Youtube Špinavou vodu z čistění akvária nevylévejte! Nicméně občasné čištění je běžné, a pokud se v nádrži něco velmi nepovede, budete muset vodu vyměnit skoro všechnu. Navíc ne všechna akvária jsou osázená, mnohá jsou malá, a proto nezbývá, než se čištění a částečné výměně vody věnovat. Co s ní? Rozhodně nevylévat! Vaše pokojové rostliny, ale i zelenina nebo rostliny na zahradě, budou za trochu akvarijní vody vděčné. Voda z akvária je dobře použitelná nejen pro pokojovky, ale také pro květiny hydroponicky pěstované i zeleninu na zahrádce. Také vodu z akvária můžete naředit čistou zhruba v poměru jedna ku jedné a před použitím kal promíchejte, aby vám nezůstal u dna. close info chonlasub woravichan / Shutterstock zoom_in Pokud chcete v akváriu vodní rostliny, nesmíte čistit písek a kamínky příliš do hloubky. Využití vody ze sádek a akvárií Připadá vám to zvláštní? Dnes se dokonce více či méně úspěšně rozbíhají firmy, které využívají podobným způsobem vodu z rybích farem a sádek. Cílem je využívat exkrementy produkované rybami právě jako vysoce účinné hnojivo pro zahrádkáře a zemědělce. Konečným produktem jsou hnojiva tekutá nebo přímo mísená s kompostem. Různých druhů existuje celá řada, a to jak z produkce ryb pěstovaných ve sladké, tak i slané vodě. Navíc bývají tato hnojiva obohacená například o výživné řasy a mořskou trávu. Rybí výkaly se také používají při takzvané akvaponii čili pěstování v akvarijní vodě nebo vodě ze sádek. O nutriční látky obohacená voda je čerpaná jako závlaha k rostlinám a vrací se zpět čistá k rybám. Zjednodušeně řečeno, v tomto systému stačí ryby přikrmovat, aby celý koloběh výměny nutričních látek fungoval. Související články close Zahrada Pěstování rajčat bude snažší než jindy: Zvyšte úrodu s těmito osvědčenými tipy zkušených pěstitelů video close Zahrada Vysaďte si letničky: Tyhle vás zbaví pocení a osvěží tělo i mysl video Zdroje: adbz.cz, kupi.cz

