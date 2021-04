Když myčka šatně myje: Nejsnazší způsob vyčištění je pomocí jedlé sody a octa

Myčka je skvělý pomocník. Postupem času se dostává do více a více domácností. Není divu. Každá hospodyňka, která má navíc děti, si dokáže spočítat ušetřený čas, jež ji myčka poskytla. Aby však tento skvělý vynález pracoval ve váš prospěch dál, je nutné ho pravidelně čistit. Jen tak zabráníte nedokonalému umytí nádobí.

Myčka se sice také myje sama, zbytky mastnoty a jídla však v jejích útrobách zanechávají stopy. Navíc se začíná tvořit vodní kámen, který může celý přístroj nenávratně poškodit. Proto se u čištění zaměřte na všechny části myčky, tedy na filtr, ramena, trysky i košíky.

Filtr je nutné pravidelně umývat každé 2-3 týdny Zdroj: Nadezhda Mikhalitskaia / Shutterstock.com

Čištění útrob myčky

Každá myčka má filtr, na kterém se usazují nečistoty. Funguje stejně jako sítko v odtoku. Proto je nutné ho pravidelně umývat každé 2-3 týdny. Vyjměte ho a jednoduše opláchněte vodou. Pokud má na sobě usazené nečistoty a mastnotu, vydrhněte ho detergentem. Poté ho vložte zpátky.

Stejný postup použijte na ramena a trysky. Ty jdou ve většině modelů lehce vytáhnout. Pokud ne, houbičkou s mycím prostředkem na nádobí je důkladně otřete. Podívejte se dovnitř všech drobných otvorů a štěrbin, kde vystřikuje voda. Pokud vidíte částečky jídla nebo jiné nečistoty usazené v malých štěrbinách, vyčistěte je kartáčkem na zuby nebo párátkem.

Košíky mohou být také zasažené usazenou špínou a mastnotou, i když se do kontaktu s vodou dostávají dennodenně. Vyjměte je a přeneste do sprchového koutu nebo vany. Horkou vodou je opláchněte a opět vydrhněte houbičkou s detergentem.

Zapomenout byste neměl ani na těsnění a dvířka myčky. V těsnění totiž mohou vznikat plísně a myčka tak může nepříjemně páchnout. Plísně skvěle odstraníte pomocí octu. Ten nalijte na těsnění a chvilku nechte působit. Poté jej otřete houbičkou. (Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=GfGE1k7bqTQ)

Pokud je vaše myčka zanesená i vevnitř, houbičkou namočenou v octu útroby otřete. Je možné, že máte tvrdou vodu a ta vytváří na stěnách mapy.

Samočistící program levně

Některé myčky mají samočistící program. Avšak i ty, které jím nedisponují by se měly jednou za čas nechat „projet na prázdno". Menší množství octu nalijte do nádržky na gel či tablety a dva šálky volně do spodní části přístroje. Ocet také můžete nalít do misky a na dno umístit. Zapněte program s vysokou teplotou a nejdelším trváním. (Zdroj: https://www.architecturaldigest.com/story/how-to-clean-a-dishwasher-with-vinegar)

Krátký program pro lesk

Když skončí první cyklus, vyjměte misku a nasypte 1 šálek jedlé sody na celé dno myčky. Spusťte krátký program. Jedlá soda odstraní skvrny a zápach. Myčka se bude krásně lesknout jako nová.

Samočistící program by se měl provádět každý měsíc. Zaručíte si tak, že se ve vaší myčce nebudou množit bakterie, které se lehce přenesou i na nádobí, z něhož jíte. Na čistění pomocí octu ale nezapomeňte. Provést ho můžete jednou za půl roku. Pokud vaše myčka samočistící program nemá, čistění octem tento program krásně nahradí.