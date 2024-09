Skvrny od potu na tričku už nemusí být noční můrou. S pomocí běžně dostupných surovin se jich můžete zbavit během hodiny, a to bez jakékoliv námahy. Tak neváhejte a vyzkoušejte tyto osvědčené metody i vy! Vaše trička tak opět získají svůj původní vzhled, díky čemuž budou zářit jako nová.

Skvrny od potu na oblečení mohou být nepříjemným a přetrvávajícím problémem. Bez ohledu na to, jak pečlivě perete a jaké prací prostředky používáte, žluté skvrny na vašem oblíbeném tričku či košili často zůstávají. Nemusíte se ale bát! Existují osvědčené metody, které dokážou tyto skvrny zlikvidovat, a to bez použití teplé vody či náročného drhnutí. Je to snadné!

Jak se jednoduše zbavit žlutých skvrn od potu na bílém tričku, můžete vidět ve videu na YouTube, na kanálu Rada za všechny prachy:

Zdroj: Youtube

Vznik nevzhledných skvrn

Pocení je přirozeným procesem, kterým se tělo ochlazuje a udržuje v rovnováze. Pot sám o sobě je bezbarvý, avšak v kombinaci s chemikáliemi obsaženými v antiperspirantech mohou vznikat skvrny. Ty jsou často odolné vůči běžným pracím prostředkům, protože minerály a toxiny se pevně vážou na textilní vlákna.

close info Shutterstock / Shutterstock zoom_in Používání deodorantu zakryje zápach, ale vytvoří skvrny na oblečení.

Zázrak za hodinu

Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak se zbavit skvrn od potu, je kombinace octa a jedlé sody. Tato metoda je jednoduchá, rychlá a nevyžaduje žádné speciální vybavení. Stačí smíchat stejné množství bílého octa, vody a trochu jedlé sody. Do dobře promíchaného roztoku následně vložte tričko a nechte působit zhruba 60 minut. Po uplynulé době už jen tričko normálně vyperte.

Citronová šťáva pomůže

Citron je známý svými bělícími účinky a díky obsahu kyseliny citronové může být skvělým pomocníkem při odstraňování skvrn od potu. Čerstvě vymačkanou šťávu z citronu nakapejte přímo na skvrnu, nechte působit asi 30 minut a poté opláchněte ve studené vodě. Tato metoda je vhodná zejména pro bílé a světlé oblečení, protože citronová šťáva může látku lehce vybělit.

close info Profimedia zoom_in Citronová šťáva je přírodní čistič, který si se skvrnami na oblečení hravě poradí!

Sůl proti skvrnám

Další účinnou metodou pro odstranění skvrn od potu je použití solného roztoku. Sůl má schopnost absorbovat vlhkost a vytahovat skvrny z textilních vláken, což z ní činí skvělého pomocníka. Připravte si roztok smícháním jedné hrsti soli s litrem vody. Tričko poté do nej vložte a nechte ho namáčet alespoň hodinu před tím, než ho dáte vyprat.

Síla obyčejné dezinfekce

Peroxid vodíku patří mezi silné oxidační prostředky, které dokážou účinně odstranit skvrny od potu. Smíchejte ho s trochou jedlé sody tak, aby vznikla pasta. Tu poté naneste přímo na skvrnu a nechte působit 30 minut.

Následně oblečení opláchněte ve studené vodě a vyperte jako obvykle. Tato metoda je velmi účinná, ale raději ji praktikujte pouze na světlém oblečení, poněvadž peroxid spolu s jedlou sodou můžou způsobit vyblednutí barev.

