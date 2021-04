Furoshiki: Japonský geniálně jednoduchý způsob, jak krásně zabalit dárek

Nemusejí být zrovna Vánoce, abychom potřebovali nějak hezky a esteticky zabalit dárek pro partnera, rodiče nebo kamarádku. Každou chvíli se slaví nějaké narozeniny a na oslavu nemůžeme přijít s prázdnou. Že už jste v balení dárků vyšli ze cviku? Nevadí. Ukážeme vám chytrou techniku furoshiki, kterou zvládne každý.

Papíry, papíry, všude samé papíry. Jsou-li barevné a mají opravdu hezký potisk, pak jsou taky pěkně drahé. Při balení dárků se sem tam natrhnou, zabalit do nich něco neforemného je nad lidské síly. Můžeme si pomoci kusem tvrdého kartonu, ale to zase znamená další papír navíc. Oblepíme lepenkou, převážeme stužkou a s radostí předáme... jen aby obdarovaná osoba celý obal následně vyhodila do koše. Je už zmačkaný, roztržený a podruhé se použít nedá.

Stará japonská technika Furoshiki

Pokud vám tento zaběhaný postup zavání neekologickým plýtváním, můžete se inspirovat japonskou technikou furoshiki. Ta totiž při balení dárků nevyužívá papír, izolepu ani stužky, nýbrž čtvercový kus látky, do kterého se darovaný předmět zabalí jako do uzlíku. Látka má tu výhodu, že se pro ni najde i další využití a sama o sobě je vlastně dárkem navíc. Je možné předat ji dál v podobě originálního obalu jiného dárku, nebo ji třeba nosit jako šátek.

Furoshiki Zdroj: Shutterstock.com

"Uzlík" může sloužit dokonce i jako provizorní taška na svačinu, neplánovaně zakoupené tričko nebo na potřeby k rybníku či na pláž. Díky tomu omezíme všudypřítomné a nevzhledné igelitky, jež ohrožují životní prostředí, a ještě k tomu nic nevydrží.

Pro furoshiki se nejlépe hodí pevné, ale nepružné šátky a látky čtvercového tvaru, jejichž rozměry zvolíme podle velikosti baleného dárku. Látka se kolem předmětu krásně ovine, takže dáreček bude vypadat vždy úhledně a esteticky, ať do ní zabalíte krabici s čajem nebo nepravidelně tvarovanou aromalampu.

Furoshiki ve své podstatě není nic nového pod sluncem

Za furošiki nemusíme za ním jen do Japonska, vždyť i české mámy kdysi balily svým Honzům buchty do ranečku, který úvaz furoshiki značně připomínal. Japonci nicméně vynalezli řadu dalších typů úvazů a uzlů, které tento způsob balení dárků a svačin pozdvihly na umění. Pro začátek vám určitě postačí uzlík základní. Jakmile se do furoshiki zamilujete, jistě budete experimentovat dále.



(Zdroj: https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/, http://www.ekovanoce.cz/dekorace-darky/)