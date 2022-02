Dokonalé tipy, jak zajistit chalupu před vloupáním. Nenechávejte nic náhodě!

Nestihli jste zabezpečit svou chatu či chalupu na podzim? Nevadí, zima je dlouhá a než začne chalupářská sezóna, uplyne ještě hodně času. Pustit se do toho můžete i nyní.

Ještě než začnete přemýšlet, jak svou nemovitost ochránit, je nutné zvážit míru rizika. Položte si tak otázky jako: Kde chata stojí? a Z jakého stavebního materiálu je postavená?

Máte chalupu uprostřed obce a bdělé sousedy? Riziko, že vás vykradou, je malé, za předpokladu, že pěstujete dobré sousedské vztahy. Během vaší dlouhodobé nepřítomnosti budete mít domeček pod sousedským drobnohledem. Horší je to v případě, že vaše nemovitost stojí stranou vesnice či na samotě. Tam už je malá pravděpodobnost, že by zloděje někdo vyrušil, má tak dost času na to dostat se dovnitř. Nebezpečí se navíc zvyšuje, pokud kolem objektu objeví nějaký nástroj, který mu pomůže dostat se dovnitř. Proto nenechávejte žádné nářadí či nástroje volně přístupné, včetně žebříku. Dobré je instalovat světlo či sirénu s automatickým čidlem pohybu či otřesu.

Zámky si nechte instalovat od profesionálů. Zdroj: Profimedia

Bytelná futra

Každá budova, ať stojí kdekoli, má svá slabá místa, kterými se do ní zloději dostávají. Nejzranitelnější jsou bezpochyby dveře. Musí být z odolného materiálu a vybaveny minimálně dvěma kvalitními zámky. Vyplatí se oplechování, mříž a bezpečností štít, který překrývá profil zámkové vložky. Pozornost věnujte i futrům, pokud jsou plechová, je vhodné je vyplnit betonem nebo montážní pěnou, aby odolala vypáčení zámku třeba heverem. Dveřní panty by měly být zevnitř.

Vnitřní petlice

Dalšími otvory, kudy zloději většinou snadno proniknou dovnitř jsou okna. Základem jsou bytelné okenice, které se navíc nedají zvenku pomocí vrutů rozebrat. Ideální jsou vnitřní petlice s visacími zámky. Pozor také na okna v patře či podkroví, kam se třeba střechou z verandy snadno pachatel dostane.

Zloději se neštítí ničeho. Zdroj: Profimedia

Pozor na střechu

Možná vás to překvapí, ale zloději velice často použijí jako vstup do útrob domu střechu. Pokud je pokrytá volně seskládanými taškami, stačí je vyjmout a latě pod nimi přesekat. Na půdě pak snadno najde nástroj, kterým se dostane dál do domu. Pamatujte, že zloději se neštítí žádného násilí, jsou schopni se prosekat i stěnami z překližky. Nespoléhejte příliš na zabezpečení, které je napojeno na hlídací agenturu. Možnosti jejich zásahu na místě jsou omezené, mohou však upozornit policii a zajistit už poničený objekt proti dalšímu poškození.

Odvezte cennosti

Vlastníte dřevěnou chatičku někde u lesa nebo v chatové kolonii? Taková místa jsou asi ohrožena nejvíce. Důležité je uvnitř nenechávat nic cenného včetně nářadí či náčiní, domů si po skončení sezóny vezměte i starou televizi či rádio. Někdo spoléhá na to, že nezvaní návštěvníci nejsou primárně zloději, ale lidé, kteří potřebují přespat v suchu a nakrmit se. Proto nechávají uvnitř pár konzerv a nějaký alkohol. Rozhodně se nepokoušejte vymýšlet a instalovat nebezpečné pasti, v případě zlodějova zranění byste ti odsouzení mohli být vy sami.



Věděli jste, že…

pachatel, který se po 10 minutách nedostane do objektu svou snahu většinou vzdává?

je praktické si uschovávat pořizovací doklady od movitých věcí, které nemůžete z chalupy odvézt? Budou se vám hodit pro případné pozdější jednání s pojišťovnou.

je dobré se ve své pojišťovně informovat o případných podmínkách pojistného plnění? Některé zabezpečovací prvky vám pojišťovna nemusí uznat.

v případě umístění venkovní sirény je vhodné poučit spolehlivé sousedy o tom, jak se v případě nouze vypíná?

Zdroje: www.bydlemebezpecne.cz ceskykutil.cz