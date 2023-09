Jak zabránit myším, aby vám lezly domů? Naši předci to uměli. Podívejte

Myši v domě jednoduše nechceme. Jenomže zanedlouho přijdou první podzimní dny a malí hlodavci se ve vidině klidného přečkání chladných měsíců začnou stěhovat kamkoliv, kde ucítí teplo a zásoby. Může nám jich sice být líto, ale o kuchyň nebo spíž se s nimi nejspíš dělit nechceme. Udělejme proto rázná opatření.

Myši si najdou i tu nejmenší skulinku, kterou by se mohly dostat do domu. Proto bude prvním a základním krokem, který musíme udělat, pokud nechceme celou zimu hostit doma myši, dokonalé utěsnění všech možných (a často i zdánlivě nemožných) vstupů do domu.

Jak na myši? Nechte se inspirovat třeba tímto videem z kanálu Protect Garden CZ na YouTube:

Zkuste mouku

Není to jen pootevřené okénko do sklepa nebo věčně přístupná garáž, ale také zbytečně velké otvory pro trubky vedoucí do domu. Každá taková dírka je pro myši doslova pozvánkou na návštěvu. Jejich cesty najdeme poměrně snadno, pokud na místa, o nichž se domníváme, že by mohla být z tohoto pohledu nebezpečná, nasypeme jakýkoliv lehký materiál – ideální je třeba mouka.

Samozřejmě to nejde venku, kde by ji vítr okamžitě rozfoukal. Mouku sypeme pouze v místnostech a tam, kde se domníváme, že myši do domu lezou. Bílá cestička nám pak také ukáže směr, kterým se vydávají.

Ukládat a uklízet

Zároveň se s likvidací přístupových cest postaráme o co nejsložitější přístup malých hlodavců k zásobám, po kterých logicky pasou. Potraviny uložené ve skleněných nebo plechových dózách a hlavně v dobře uzavřených nádobách pro ně budou nedostupné a dům se tak stane o něco méně zajímavým.

Stejně tak jde o možnost úkrytu. Tady myším velmi dobře poslouží těžko dostupná místa, hromady starých hadrů, nepořádek v komoře, kam se nedostaneme ani my sami nebo nevyužívané prostory zastavené nábytkem. Chceme-li myším znepříjemnit jejich nevítanou návštěvu u nás doma, jednoduchá rada bude znít: ukliďme si. Vítězství bude naše.

Voňavý domov bez myší

Myši kromě pořádku nemají rády ani některé vůně, a právě toho můžeme s úspěchem využít. Není potřeba kupovat žádné drahé přípravky, stačí přírodní pomocníci, jako jsou řebříček, máta, česnek, listy ořešáku nebo třeba heřmánek. Můžeme je usušené rozvěsit na místa, kudy by mohly myši vklouznout do domu, ale skvěle poslouží také ve spíži.

Bylinky jsou voňavé, navíc mohou zdobit a ještě odvedou dobrou práci. Pokud byste přece jen chtěli sáhnout po něčem kupovaném, budou stačit i odpuzovače molů. Kdo ví z jakého důvodu mají myši k těmto látkám stejnou averzi jako malí otravní motýlci.

Myši jsou vlastně hezká zvířata, ale doma je mít nechceme. Zdroj: Pixabay

Pasti nemusí hned zabíjet

Pro všechny případy je dobré umístit na možné myší stezky také staré dobré pasti. Nechceme-li myši hned likvidovat, můžeme pořídit pastičky klecové, které hlodavce nezabijí, jen je nenechají odejít. Myši pak můžeme (dost daleko od domu) vypustit třeba na pole. Dobrými pomocníky jsou také ultrazvukové plašiče, vydávající pro myši nepříjemný, ale pro lidi nezaznamenatelný zvuk. A nakonec: není přece jen nejlepší pořídit si místo myší alespoň jednu kočku?

Na chemii pozor

Jak je vidět, prostředků, které můžeme proti nezvaným hostům využít, je mnoho a dobře to věděly už naše babičky. Moderní chemie by tedy měla vždy přijít až docela naposled, když selžou všechny předešlé pokusy. Už jen proto, že jde v tomto případě o jedy, které jsou nebezpečné nejen samotným myším, ale také domácím zvířatům, či dokonce malým dětem, které ze své podstaty zkouší vše ochutnávat. Tedy pozor při jakékoliv manipulaci s takovými látkami, abychom se nedočkali nepříjemného překvapení. Tak tedy hodně zdaru v boji s hlodavci!

Zdroje: pasti, bydleni.instory, hubeni-skudcu