Chcete se v domácnosti vyhnout zbytečně zvýšené spotřebě energie? Tak to byste měli vědět, jak zabránit nadměrné námraze v mrazáku!

Nadbytečný led v mrazáku je nejen nepříjemný, ale zároveň zbytečně zvyšuje spotřebu energie, a tudíž i finanční náklady na domácnost. Pravidelné odmrazování je nutností pro dobrý chod spotřebiče a stejně tak pro jeho delší životnost. Jak si lze ušetřit práci, nadměrné námraze předcházet a nepříjemnou situaci řešit?

Jak postupovat při čištění lednice a odmrazení mrazáku? Podívejte se na zajímavé YouTube video na kanálu Lucie Ctibůrková:

Zdroj: Youtube

Proč námraza vzniká

Nadměrné množství ledu vzniká v mrazáku v důsledku teplotních výkyvů. Při každém otevření mrazničky se do ní dostane teplý vzduch, který se na stěnách ochladí a změní se v led. Čím častěji se spotřebič otevírá, tím je vrstva ledu větší.

Jak zpomalit tvorbu námrazy

Při zavírání mrazáku vždy dbejte na to, aby byly dveře správně uzavřené a pravidelně kontrolujte jejich těsnění. Zkuste si zvyknout otevírat mrazničku co nejméně a vyndat najednou vše, co v daný moment potřebujete. Stejně tak myslete na pravidelné odmrazování.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Pro urychlení odmrazení můžete použít misky s teplou vodou, které umístíte dovnitř mrazničky.

Jak správně odmrazovat

Nejdříve vždy odpojte mrazničku od elektrické sítě. Všechny uložené potraviny přemístěte do chladničky nebo do mobilní chladničky. Následně nechte led zcela roztát. Pro urychlení můžete použít misky s teplou vodou, které umístíte dovnitř mrazničky. Jakmile led povolí, důkladně spotřebič vyčistěte teplou vodou a nechte důkladně vyschnout. Teprve poté můžete mrazák opětně zapojit.

Domácí triky proti námraze

Pokud chcete tvorbu námrazy eliminovat, pomůže vám jedlá soda. Jakmile je mraznička odmražená, vyčistěte ji pomocí jedlé sody, kterou rozpustíte v teplé vodě. Podobně funguje i octová voda, která má navíc antibakteriální účinky a stejně jako soda pomáhá odstraňovat pachy.

close info Luis Echeverri Urrea / Shutterstock zoom_in Pokud chcete tvorbu námrazy eliminovat, pomůže vám jedlá soda.

Adekvátní umístění

Pro správný a efektivní chod mrazáku je velice důležité i jeho umístění. Nikdy by se neměl nacházet v blízkosti zdroje tepla. Stejně tak zajistěte v okolí spotřebiče dostatečnou ventilaci.

Teplotní nastavení

Pro menší námrazu udržujte v mrazáku optimální teplotu, která by se měla pohybovat mezi -18 °C až 20 °C. Nižší teploty mohou způsobit rychlejší tvorbu ledu.



Pozor na vlhké potraviny

Nikdy nevkládejte do mrazáku vlhké potraviny, které jsou častou příčinou nadměrné námrazy. Před uložením veškeré suroviny řádně osušte.

