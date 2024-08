I když dobře víme, že smažená jídla nepatří na vrchol žebříčku zdravého stravování, rádi si dáme řízek, hranolky nebo třeba milovaný i zatracovaný smažený sýr. Při každém smažení už ale myslíme na dlouhý úklid. Jak se vyvarovat mastným skvrnám na sporáku i všude okolo?

Také se domníváte, že mastnota kolem pánve ke smažení zkrátka neodmyslitelně patří? Pokud nevyužijete některý z jednoduchých, ale účinných triků zkušených kuchařů, tak máte pravdu. Jenomže s trochou vynalézavosti můžeme tomuto problému předejít.

Podívejte se na další možnosti na youtube ve videu na kanálu Mashed:

Zdroj: Youtube

Vyberte správnou pánev

První, na co bychom se měli zaměřit, je správné nádobí. Jednoduchá tenká pánev, která se snadno vlivem teploty zkroutí a jen velmi špatně rozvádí teplo, budete mít po večeři o hodně více práce s úklidem než ti, kteří si pořídili těžký kus tohoto nádobí z vícevrstevného materiálu a ideálně s vyššími stěnami. Nejenže bude dno pánve v celé své ploše stejně rozehřáté a jídlo se tak bude připravovat všude stejně rychle, ale vyšší stěny také zachytí více kapiček oleje.

Pozor na vodu!

Co dál? Určitě jste si všimli, že suché potraviny, které do oleje vložíme, způsobí mnohem menší nepořádek než ty mokré. Budete-li tedy smažit maso nebo zeleninu s vyšším obsahem vody, pokuste se každý kousek před vložením do horkého oleje na pánev co nejlépe osušit. “Prskání” oleje sice úplně nezabráníte, ale intenzita bude mnohem menší.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Olej udržujte v ideání teplotě

Udržujte správnou teplotu

Kapky oleje budou vyskakovat z pánve více při vysoké teplotě, takže bude dobré nenechat jej zbytečně přepalovat, ale pokuste se udržovat teplotu přibližně na 180 °C. Na smažení potravin to stačí a nebudete čelit útoku oleje dopadajícího nejen na sporák, ale také na vaše ruce.

Ke kontrole teploty můžete použít kuchyňský teploměr, nebo docela jednoduchou metodu s použitím několika zrníčky strouhanky. Pokud bude olej po vhození pár drobečků starého pečiva spíše příjemně probublávat, je vše v pořádku, jestliže se ale vzedme opravdu silná reakce, raději olej na chvíli odstavte a ztlumte plamen nebo snižte teplotu plotny.

I při vaření je potřeba opatrnost

Vždy se snažte i s ohledem na svoji vlastní bezpečnost připravované jídlo vkládat do oleje opatrně a z malé výšky. V opačném případě byste si mohli přivodit ošklivé popáleniny, nebo si v tom lepším případě alespoň přiděláte hodně práce s úklidem.

Možná jste všechno udělali správně, ale olej stále vyskakuje z pánve.

Důležitý je kouřový bod

Podívejte se tedy, jaký je jeho takzvaný kouřový bod, jednoduše řečeno při jaké teplotě se začíná přepalovat. Snažte se vždy pořizovat takové, které mají tuto hranici posunutu co nejvýše. Například běžně dostupné slunečnicové oleje mají kouřový bod kolem 230 °C, řepkový rafinovaný 204 °C, ale třeba lněný olej se začne přepalovat již při 107 °.

Poklička na smažení

Smažení pod klasickou pokličkou sice není právě dobrý nápad, ale existují i chrániče přímo k tomuto účelu. Jde o jakási síta, která umožňují bezproblémové odpařování případných tekutin, ale chrání před rozstřikováním oleje. S takovým pomocníkem budete mít o hodně méně práce při následném úklidu.

Uklízejte bez váhání

Vybrali jste si z nabízených možností? Určitě ano – a pokud by přece jen k nějaké té malé nehodě došlo, otřete omastek raději hned, nečekejte až na konec vaření. Budete pak mít čisté svědomí i sporák, a to je výhra.

Zdroje: bitimexhome.com, www.wikihow.com, theskillfulcook.com