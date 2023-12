Už koukáte po vánočním stromku? A umíte se o něj dobře postarat? Naučte se s ním dobře zacházet a vydrží vám krásný do Tří králů i mnohem déle.

Vánoce, Vánoce přicházejí...

Ještě prrrr! Ne tak rychle. Advent začal, ale na stromek je přece ještě čas. Jak to máte doma se stromečkem? Ctíte tradici nebo jste se rozhodli pořídit si ho dříve a užít si ho už pár dnů či týdnů dopředu? Ať už ho netrpělivě vyhlížíte nebo čekáte do Štědrého dne, v případě živých stromků je třeba vždy řešit jedno. Jak to zařídit, aby živý stromek vydržel co nejdéle?

Podívejte se na tento videopříspěvek z YouTube kanálu NewsChannel 5, kde se pracovník lesní školky podělil o své tipy na péči o vánoční stromek.

Zdroj: Youtube

Nechte stromek venku co nejdéle

Shrňme si to. Vánoční stromky pečlivě vybírejte! Opravdu pěkné, zdravé a čerstvé poznáte prostě podle vzhledu. Dnes už snad nikde nenarazíte na usychající oplešatělé chudáčky. Obecně vzato, nejmíň vydrží smrček, nejpěknější je asi jedle a největší držák je borovice, která má ale zase poměrně řídké a dlouhé jehličky. Za luxusní strom se považuje jedle kavkazská nebo někdy mylně označovaná jako jedle normandská. Výběr je však jen na vás, vkusu i peněžence.

Mezi jehličnany jsou sice zásadní rozdíly, ale pro jejich udržení v dobré kondici je klíčové chladnější prostředí. Stromek nechte co nejdéle venku za domem nebo na balkoně stát v nádobě s vodou. Pokud je to možné, zkraťte kmínek o 5 cm. Díky tomu bude moci strom natáhnout až o 5 litrů více vody.

close info Shutterstock zoom_in Výběr vánočního stromku je na vás, ale různé druhy jehličnanů mají specifické přednosti.

Co se stromkem v bytě?

Dovnitř ho přemisťujte pomalu a nechte jej přivykat vyšší teplotě. Ideálně na vystavení najděte stromku ten nejchladnější možný kout vašeho domova.

Nejvhodnější možný stojan na stromek je takový, který ho jednak bezpečně udrží a také takový, kam lze nalít malé množství vody. Pokud už nechcete znova kmínek zkracovat novým řezem, můžete do něj navrtat několik děr, aby přijímal vodu tudy. Jak už bylo řečeno ve videopříspěvku, stromek vodou ztěžkne. Zda je v pořádku poznáte nejen podle toho, jak snadno mu lze utrhnout jehličí, ale také podle potěžkání.

Stromek nemusí stát jen v čisté vodě. V hobby marketu nebo přímo u prodejce stromků si můžete koupit výživu pro vánoční stromky, což je živný roztok, který ještě jeho kondici utuží. Ideálně by taková tekutina měla obsahovat nejen draslík, ale také stříbro, které zabrání zahnívání.

Zdroje: bydlimekvalitne.cz, gardenbetty.com