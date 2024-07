Patříte mezi milovníky a pěstitele růží? Poradíme vám, jak si můžete jejich omamující vůni zachovat co nejdéle.

Máte zahradu plnou růží a s lítostí sledujete, jak jim postupně opadávají okvětní lístky? Nezoufejte, máme pro vás tip, jak si jich ještě můžete nadále užívat! Díky jednoduchému triku si budete moci jejich opojnou vůni vychutnávat i po celý rok. Vyrobte si vlastní růžové potpourri!

Jak postupovat při domácím sušení okvětních lístků růží? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Home Cooked:

Zdroj: Youtube

Řešením je potpourri

Ve skutečnosti se jedná o směs sušených rostlinných materiálů, které váš domov nejen nádherně odekorují, ale navíc i příjemně provoní. V tomto případě využijete okvětní lístky růží, které by po odkvětu zbytečně opadaly a postupně zetlely.

Potpourri se zpravidla umísťuje do dekorativních misek, ale i do sáčků z čiré tkaniny, aby mohla vůně růží prostupovat do okolního interiéru. A právě tímto způsobem si můžete uchovat vůni svých oblíbených růží, přestože již mají po odkvětu. Jak přesně při výrobě potpourri postupovat?

close info Thinkstockphotos.com zoom_in Sbírejte okvětní lístky květů, které jsou těsně před odkvětem, nesmějí však být již ovadlé.

Sběr okvětních lístků růží

Sbírejte okvětní lístky květů, které jsou těsně před odkvětem, nesmějí však být již ovadlé. Ideální doba pro sběr je brzy ráno, po odpaření rosy. Dbejte na to, aby okvětní lístky nebyly napadené chorobami, mohly by nakazit zdravé okolní kusy.

Sušení

Rozprostřete pečlivě okvětní lístky na rovnou plochu pokrytou papírem nebo na prodyšnou proutěnou misku. Jednotlivé kusy by se neměly překrývat, aby mohly rovnoměrně schnout. Umístěte je na stinné a dobře větratelné místo nebo do prostoru mimo dosah přímého slunečního světla. Slunce by vzalo okvětním lístkům sytou barvu.

close info mayura benjarattanapakee / Shutterstock zoom_in Jakmile okvětní lístky náležitě uschnou, nasypte je do dekorativní misky nebo sáčku z tenké tkaniny, které se hodí do vašeho interiéru.

Výroba potpourri

Jakmile okvětní lístky náležitě uschnou, nasypte je do dekorativní misky nebo sáčku z tenké tkaniny, které se hodí do vašeho interiéru. A voňavou ozdobu máte hotovou! Po čase můžete pro intenzivnější vůni kápnout na okvětní lístky pár kapek růžového esenciálního oleje.

K růžím můžete dodat i další sušené bylinky, například levanduli, rozmarýn nebo tymián. Vzhled potpourri lze také zpestřit sušenou kůrou z citrusů nebo kouskem celé skořice.

Tip na závěr

Čerstvé i sušené okvětní lístky růží si také můžete nasypat do příjemné relaxační koupele.

Zdroje: www.ceskykutil.cz, www.hobby.instory.cz