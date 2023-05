Jak zachránit polomrtvou bazalku v květináči? Poskytněte jí první pomoc

Bazalka je jednou z nejoblíbenějších bylinek. K teplému počasí neodmyslitelně patří a její kuchyňské využití je široké. Nejlepší je si bazalku vypěstovat doma ze semínka, ale většinou téměř všichni skončí s květináčem voňavé bylinky ze supermarketu. Ta ovšem po čase začne chřadnout. Jak bazalku zachránit a zajistit si přísun jejích čerstvých lístků po celé léto? Poradíme vám!

Mít na parapetu čerstvé bylinky a utrhnout si pár lístků, kdykoliv je do vaření potřebujeme, je úžasné. Méně úžasné je, že bylinky ze supermarketu, po kterých většina z nás sahá, nepřežijí ani několik týdnů a nemilosrdně vadnou. Naštěstí existuje několik způsobů, jak si vypěstovat i z takových rostlinek krásně košaté byliny, které vydrží.

Tajemství úspěchu

Jak prodloužit život bazalky na dobu neurčitou a vykřesat z ní nádhernou košatou rostlinu? Na nic nečekejte a přesaďte ji!

Jak se o bazalku starat, aby krásně prospívala, se podívejte na videu:

Většinou tkví problém v malém květináči a nedostatku živin. Málokdo bylinku přesadí do většího květináče hned, jak si ji přinese domů. Naopak. Bylince najde čestné místo na okenním parapetu a pravidelná zálivka a občasné prostřihávání je takřka jediná péče, které se bazalce dostane.

Dopřejte jí prostor

Nejjednodušší způsob, jak bazalku zachránit, je dopřát jí větší květináč s kvalitním substrátem. Bylinka tak bude mít kam růst a ze substrátu bude čerpat potřebné živiny, kterých v tom původním nebylo mnoho. Přesazování ale neprovádějte zbrkle.

Bazalka je opravdu jemná kráska a je nutné s ní podle toho zacházet. Opatrně ji vyjměte z původního květináče, abyste ji nepolámali a nepoškodili její kořeny. Přesuňte ji do předem připraveného květináče vystlaného provzdušněným substrátem. Pro lepší výživu byliny můžete smíchat substrát s kompostem, tak bude mít dostatek živin.

Bazalku nenechávejte dlouho v původním květináči, přesaďte ji, zachráníte jí tím život. Zdroj: S. Bonaime / Shutterstock.com

Svatá trojice

Bazalka je středomořská bylinka a od toho se také odvíjejí její potřeby. Pokud se chcete z její společnosti těšit opravdu dlouho a vykřesat z ní poslední zbytky života, připravte jí vhodné podmínky – teplo, dostatek světla a vláhy. Voňavá lahodná bylinka ke svému růstu potřebuje dostatek tepla a světla.

Pokud by vás napadlo ji dát na parapet, hledejte místo, kde nebude vystavena přímému slunci, které by spálilo její křehké listy. Rozhodně byste ji neměli dát na místo, kde hrozí průvan, ani ten jí nesvědčí.

Správná zálivka je klíčem k úspěchu při pěstování bazalky. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Nejzáludnější otázka

Podařilo se vám najít správné místo? Pak už zbývá vyřešit poslední, ovšem nejpalčivější otázku - jak bylinu zavlažovat. Bazalka má ráda vláhu, ovšem je potřeba vodu dávkovat s rozvahou. Rozhodně by neměla stát ve vodě, ale také byste ji neměli nechat proschnout.

Ideální způsob, jak to udělat správně, je kontrola substrátu. Zapíchněte prst do substrátu a poznáte, zda začíná vysychat, nebo má naopak vláhy dost. Pokud zjistíte, že substrát je suchý zhruba do poloviny hloubky květináče, bazalku jemně zalijte. V parných dnech můžete použít rozprašovač a lístky vodním postřikem oživit.

