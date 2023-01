Díky tomuto geniálnímu triku se svíčkou i shnilé orchideje znovu porostou

Máte doma orchidej a vypadá, že to vzdala? Pokuste se ji zachránit, máme pro vás tip, jak to můžete udělat. Postačí vám skořice, svíčka a trpělivost.

Orchidej je jednou z nejkrásnějších exotických květin, které se poslední roky s oblibou zabydlely i v našich domácnostech. Ne každému však prospívá tak, jak by si přál. Pokud vám připadá, že je vaše orchidej na vyhození, zastavte! Raději se ji pokuste zachránit a dejte jí šanci. Stačí si vzít k ruce ty správné pomocníky a dočkáte se nové vitální květiny plné květů.

Vyjměte rostlinu opatrně z květníku a opatrně jí vystříhejte dezinfikovanými nůžkami odumřelé a napadené kořeny. V horní části, kde jste rostlinu odstřihli od uschlé časti, udělejte ochranu pomocí roztaveného vosku, kterým ránu zakápnete a necháte zaschnout.

V čisté sklenici smíchejte 2 kávové lžičky mleté skořice s 1 l převařené vody, zavíčkujte, protřepte a nechte vystydnout. Následně tuto směs přeceďte přes sítko do nízké misky, a ponořte do ní na 30 minut očištěné kořeny orchideje. Po uplynutí této doby je zasaďte obvyklým způsobem do vhodného substrátu. Vhodná je borová kůra smíchaná se suchou pemzou a povrch můžete poklást nízkým suchomilným mechem.

Tři týdny a máte výsledky

Následně takto připravenou rostlinu umístěte tam, kde je dostatek světla a zhruba po týdnu ji lehce zvlhčete pomocí rozprašovače odstátou vodou v pokojové teplotě. Poté využijte prázdné široké PET lahve, které odkrojíte vrchní část s hrdlem a přiklopíte jí orchidej. Zhruba po třech týdnech se můžete těšit z nových mladých klíčků, které vyrazí pod místem řezu. Jednou za 5 až 6 dní je opět lehce poroste, aby vám nevyschly. Během dvou měsíců bude mít orchidej tak 5 až 10 cm dlouhé listy a jistě se brzy dočkáte i šlahounu s bohatým květenstvím.

Skořice poslouží i jako ochrana před škůdci

Zbylou část skořicového nálevu si můžete přelít do nádoby s rozstřikovačem a použít jej jako postřik, který je velmi funkční nejen proti nežádoucím škůdcům, ale i plísním a nepříjemným hnilobám.

A co když jsou na vině špatné kořeny?

V případě, že vaše orchidej odchází kvůli nekvalitním kořenům, jež se postupně mění z čerstvě zelených na suché hnědě či vlhké černé, zpravidla se jedná o špatnou zálivku, které je buď málo, nebo moc. Potíž může být také v nadměrném hnojení. Příliš mnoho hnojiva může totiž ve výsledku kořeny spálit a omezit i samotnou tvorbu květů. Shnilé kořeny jsou měkké, nemohou dýchat a ani přijímat živiny. Díky tomu začne postupně odumírat někdy i celá rostlina.

Co udělat s mírně shnilými kořeny

Pokud je substrát vlhký, zkuste jej vysušit a omezit na nějaký čas zálivku. Pokud nastane chvíle, kdy uvidíte, že květina vyžaduje vláhu, pouze jemně zvlhčete kořeny pomocí rozprašovače. Substrátu se naprosto nějakou dobu vyhněte.

Nově rostoucí orchidej pravielně roste, ale nikdy nepřelévejte, mohlo by dojít k hnilobě kořenů.

Shnilé kořeny musejí pryč

V tomto případě musíte zvolit radikální postup a všech takových kořenů se zbavit. Choroboplodné zárodky by se jinak stále rozšiřovaly. Nechte na rostlině pouze ty zdravé, které mají šedozelenou barvu a jejich konec bývá většinou fialový. Následně květinu přesaďte.

