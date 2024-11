Nákup nového kotle je drahý špás, ale co dělat, když ten starý už nesmíte používat? Zachraňte ho ze spárů kovošrotu a vylepšete tak, aby povýšil do povolené emisní třídy. Zákaz pak na něj už platit nebude a vy podstatně ušetříte.

Zakázaný kotel nemusí být na vyhození

Ale to víte, že to není podvod. Jde o takové vylepšení kotle, aby splňoval emisní podmínky. Nejde ani o žádnou rádoby přestavbu na koleni, ale poměrně náročnou „renovaci“ kotle, která je však stále finančně méně nákladná než nákup nového zařízení. Myslíte, že to není třeba? Za používání zakázaného kotle vám hrozí pokuta ve výši 50 000 korun a lze ji navíc udělit opakovaně.

Jak vypadá přestavba kotle v praxi se můžete podívat zde v tomto příspěvku z YouTube kanálu „vseprodrevo“.

Zdroj: Youtube

Máte doma zakázaný kotel?

A je to tu. Od září 2024 platí zákaz provozů kotlů 1. a 2. emisní třídy, což jsou starší typy kotlů, které mají horší účinnost, a naopak vysoké emise ovzduší znečišťujících látek. Nicméně i takovéto kotle jde „omladit“ a hlavně povýšit do vyšší třídy. Jak se to dělá?

Udělá to za vás specializovaná firma, kterých je na trhu hned několik a to je nutnost. Do přestavby se v žádném případě nepouštějte, protože výsledkem musí být nejen bezchybně fungující zařízení, ale také certifikát, který dokazuje splnění limitů vyšších emisních tříd.

I když budete muset za přestavbu zaplatit, zjistíte, že počáteční investice je jen v řádech desetitisíců korun, návratnost je velmi rychlá, řešení je to ekologičtější a nebudete muset pořizovat zařízení zbrusu nové. Díky provedení odborníkem navíc budete mít certifikát, kterým se můžete při kontrole prokázat.

Co se stane s vaším starým kotlem?

Firma vašemu stávajícímu kotli přidá speciální filtry, které emise sníží, zároveň ale také zlepší účinnost spalování díky automatickému odpopelňovacímu systému. Kotel bude vybaven novým hořákem a elektronickým systémem, který zajistí plynulý automatický provoz.

I v případě tohoto faceliftu vašeho již neodpovídajícího kotle je nutné dodržovat intervaly v čištění nejen kotle, ale také komína. Nicméně kotel bude mít nyní nové parametry, díky kterým se posune do vyšší emisní třídy a bude již splňovat zákonem stanovené normy.

close info shutterstock.com zoom_in Zakázané kotle můžete nechat přestavět nebo budete muset koupit kotel nový či přijít s jiným způsobem vytápění.

Zdroje: novazelenausporam.cz, drevostavitel.cz