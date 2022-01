Jak správně zalévat orchidej. Většina lidí to dělá špatně a ničí kořeny

Nesprávné zavlažování orchidejí patří mezi nejčastější příčiny odumření rostliny. Stačí málo a královnu květin napadnou plísně, hniloba nebo jí zežloutnou a změknou listy. Jak zalévat orchidej a jakých chyb se vyvarovat?

Orchideje patří mezi nejoblíbenější pokojové rostliny. Péče o ně se však od ostatních zelených krásek liší. Hlavním důvodem je, že drtivá většina z nich jsou epifyty. V přírodě rostou na stromech a vzdušnými kořeny zachytávají vlhkost. Doma bychom jim tedy jejich přirozené prostředí měli nasimulovat.

Specifické kořeny orchidejí

Orchideje mají dva druhy kořenů. Vzdušné, tedy ty, co vykukují z květináče, a balové. Ty jsou schované v průhledném obalu. Vzdušné šlahouny jsou vždy našedlé. Balové kořeny zdravé orchideje jsou pokryty tenkou membránou, jež se nazývá velamen. Ta má za úkol pohlcovat velké množství vody. Její povrch a vzhled se tak během dnů mění. Nám tak může sloužit jako účinný indikátor zálivky. Suchý velamen má bílou nebo stříbrnou barvu, čerstvě zalitý je zbarven, dle odrůdy, do zelena nebo je skvrnitý.

Při správné péči orchideji přibývají listy, vzdušné kořeny a vyhání i květní stvol. Zdroj: Renata.Ka / Shutterstock.com

I přesto, že jsou orchideje tropické rostliny, přelití nesnášejí. Stále vlhké kořeny uhnívají a rostlina pak odumírá. Na co si dát pozor?

Jak orchidej nezalévat

Orchideje nejsou na pěstování náročné. Pokud trpíte nedostatkem času, jsou ideálními společnicemi. Správné zavlažování totiž zabere jen chvilku. Rozhodně se ale vyvarujte zalévání vodou přímo svrchu do substrátu, na listy a tzv. srdíčko, tedy místo, odkud listy raší. Vysoká vlhkost a nedostatek vzduchu by mohl způsobit rozvoj plísňových onemocnění. Nadměrná zálivka je také důvodem vyblednutí a změknutí listů a odumření kořenů. Pokud tedy zaléváte své orchideje tímto způsobem, místa mezi lupeny vysušte papírovými kapesníčky.

Další chybou, jež vyvolává onemocnění rostlin, je dlouhé stání ve vodě. Mezi zálivkami by měla zcela vyschnout. Vyvarujte se také zavlažování v noci. Bez ohledu na to, jaký druh pěstujete, rostlina by měla být za tmy zcela suchá.

Jak zalévat orchidej

Hlavním pravidlem je zalévat až tehdy, když balové kořeny zšednou. Pokud na vás z průhledného obalu svítí krásná zelená barva, rostlinka má stále dostatek vlhkosti.

Prvním vhodným způsobem zalévání je ponoření průhledného květináče do misky nebo hrnce s vodou. Rostlinu vyndejte z dekorativního obalu a vložte do nádoby. Nalijte tolik vody, aby byl květináč ponořený maximálně do 2/3. Nechejte ho tam deset minut a poté ho přemístěte na talířek, aby okapala přebytečná voda. Pokud máte obal ve tvaru obráceného trojúhelníku, můžete orchidej uložit do něj. Přebytečná vlhkost se postupně odpaří.

Mezi druhou metodu patří zavlažování shora. 75 ml odstáté vody nalijte přímo do průhledného květináče. Dejte si však pozor, abyste nenamočili listy a srdíčko rostliny. Voda zůstane v misce nebo v dekorativním obalu. Tu pak večer vylijte.

