Tipy odborníků, jak správně zalévat orchidej. Máčení není jediný způsob

Zalévání magických orchidejí je pro mnohé z nás „vyšší dívčí“. Je nějaký způsob zálivky ten nejsprávnější? Nebo si můžete vybrat libovolný způsob, který vám bude nejvíc vyhovovat?

Pěstování orchidejí je u lidí čím dál tím víc oblíbené. A není divu! Kdo by tyto krásky nemiloval. Když nastane čas květu, obohacují naše smysly nejrůznějšími barvami a tvary. Nejčastěji se v našich domácnostech setkáváme s můrovcem (Phalaenopsis), který zahrnuje okolo 60 druhů. Domovinou můrovce je tropická část Asie, Indie, Číny nebo Indonésie.

orchidej můrovec (Phalaenopsis) Zdroj: Thu_Truong_VN / Shutterstock.com

Ideální světelné podmínky

Tak jako pro většinu rostlin, tak i pro orchideje je světlo velice důležité. Pokud nebude mít orchidej dostatečný přísun světla, bude pomalu, ale jistě odcházet do věčných lovišť. Tam, odkud orchideje pocházejí, jsou zvyklé dostávat dvanáctihodinový příjem slunečního svitu. Ideálně orchideji nabídněte západní nebo východní parapet.

Voda…ale jaká orchidejím svědčí nejvíc?

Rozhodně je to ta měkká. Nejpřirozenější je bezpochyby ta dešťová. Když budeme hnidopiši, tak nashromáždění dešťovky na zálivku je nejlepší mimo město. Jestli patříte do skupiny lidí „pro kytky všechno!“ a opravdu si jednou za čas uděláte malou zásobu dešťovky doma, uchovávejte jí na chladném a temném místě, abyste co nejvíce zabránili přemnožení bakterií.

Voda z kohoutku může být, záleží, jaká vám z vodovodního řadu teče. Každopádně při využívání kohoutkové vody si vždy napusťte konývku předem. Odstátá by měla být den, po té době by se měl odpařit chlór. Převařením se zbavíte především vápníku, který rostlině ale nijak zvlášť nevadí.

Žena s orchidejemi. Zdroj: Mariia Boiko / Shutterstock.com

Zálivka, důležitý proces

Zalévání orchidejí je věda! Každý preferuje ten svůj „osvědčený“ způsob. Ale jaký je ten pravý?

Co rostlinám nesvědčí, je přemokření. Proto se používají speciálně tvarované obaly, ve kterých se vložená orchidej, která je nejčastěji v plastovém obalu, nedotýká dna. Zálivka by měla probíhat v pravidelných intervalech. Uvádí se, že jednou za deset dnů, ale každý si v tom najde trochu jiný systém.

Namáčení orchidejí – nejběžnější a nejvhodnější způsob zalévání, kdy má rostlina čas se pořádně „občerstvit“. Do větší nádoby si nalijte vhodnou vodu a orchidej do ní vložte tak, aby byly kořeny pod vodou, ale aby se nešplhala výše k listům. Samozřejmostí je, že obal rostliny (nejčastěji plastový průhledný) má drenážní otvory. V lázni orchidej nechejte tak půl hodiny a následně jí nechte řádně okapat! Až když se zbaví přebytečné vody, vložte jí zpět do květináče a uložte na své místo. V zimním období čas koupele zkraťte na pouhých 10 minut.

orchidej led Zdroj: Nancy Salmon

Zálivka přímo do květníku – velmi sporné téma. Ve většině případů se to nedoporučuje, jelikož může snadno dojít k přemokření a uhnívání kořenů. Když už takto chcete zalít rostlinu, použijte rozprašovač a provlhčete horní část substrátu.

Horká sprcha – se využívá pro oživení rostlin, voda by se měla pohybovat mezi 40 – 50°C a přibližné rozprašování by mělo trvat cca 15 sekund.

Led – jelikož jsou orchideje citlivé na příjem vody, občasné dodání vláhy v podobě pár kostek ledu rostlině rozhodně neublíží. Led taje pomalu a rostlina stíhá do kořenů nasávat vodu. Tento postup je vhodný použít hlavně v létě na „doplnění“ zálivky, kdy je na parapetu vedro k padnutí.

