Jak často v zimě zalévat orchideje: Většina lidí to dělá špatně a pak se diví

Chcete, aby vaše orchideje dobře rostly a dlouho kvetly? Stačí se o ně správně starat a dát jim náležité podmínky. Jedním z důležitých požadavků v péči o tuto exotickou krásku je zalévání, které se liší v závislosti na ročním období a době jejich kvetení. Poradíme vám, jak byste měli zalévat orchideje teď v zimě a dopřáli jim tak vše potřebné.

Orchideje vyžadují péči stejně jako všechny ostatní květiny celoročně, ovšem během chladnějších zimních měsíců se jejich běžná péče může trochu lišit. Nejenže jsou zcela rozdílné teplotní podmínky oproti létu, ale je i mnohem méně denního světla. Navíc díky topení vznikají značné teplotní rozdíly mezi vaším domovem a teplotou venku. Takže i chvilkové větrání může velice snadno ovlivnit vhodné podmínky, které jsou pro správný růst a květ orchidejí důležité.

Pozor na průvan

Chlad orchidejím nesvědčí, a proto se snažte v pokoji větrat co nejméně. Pokud přece jen větrat potřebujete, přemístěte květináče na chvíli mimo proud studeného či mrazivého vzduchu, aby mu rostliny nebyly přímo vystaveny.

Co by mohlo orchidej v zimě ohrozit?

Máte kvůli dostatku světla umístěné orchideje na parapetech oken? V tom případě je důležité, abyste sledovali stav substrátu a jeho vlhkost. V případě, že byste květinu zalili více než je potřeba, přebytečná voda vždy odteče do misky či obalového květníku. Pokud je parapet s orchidejí na studeném místě, hrozí i pokles teploty přebytečné vody a rostlina by tak mohla zbytečně absorbovat pro ni nebezpečnou chladnou vodu. V důsledku toho by mohlo snadno dojít k podchlazení celého kořenového systému.

Máte kvůli dostatku světla umístěné orchideje na parapetech oken? V tom případě je důležité, abyste sledovali stav substrátu a jeho vlhkost. Zdroj: profimedia.cz

Jak izolovat orchidej od chladu

Máte možnost buď přemístit orchidej na vhodnější místo se stálou a dostatečnou teplotou, anebo můžete vložit pod květináč polystyren, který bude květináč izolovat od chladného parapetu. Vhodná je teplota nad dvacet stupňů a neměla by výrazně klesnout pod tuto hodnotu. Během dne by se v místnosti měla teplota pohybovat kolem 19 °C až 26 °C, v noci mezi 18 °C a 21 °C.

Další riziko studených oken

V blízkosti oken hrozí orchidejím během zimy ještě další riziko. Pokud jsou skla studená a dotýkají se jich některé části rostlin, mohly by se snadno podchladit. Proto chraňte nejen listy, ale především poupata či květy před tímto nebezpečím. Květináče proto v tomto období pravidelně otáčejte tak, aby se květina skla nikdy nedotýkala.

Jak často zalévat orchidej

Nemusíte se řídit žádným striktním harmonogramem, postačí jen orchideje pozorovat a být dostatečně všímavý. Prozradí vám to totiž samy. I když kůra, respektive substrát, ve kterém je pěstujete, vypadá suše, samotná rostlina může mít stále vody dost. A jak to poznat? Prohlédněte si důkladně kořeny v květináči, pokud jsou ještě zelené, mají vody dost.

Obecně orchideje v zimě vyžadují méně častou zálivku než během teplých měsíců, kdy jim vyhovuje dodat vodu tak 1 až 2 krát za týden. V zimním období zalévejte orchideje tak jednou za 10 až 14 dní. Květináč ponořte cca na hodinu do hluboké nádoby s vodou a nechte ji pít. Vezme si sama tolik vody, kolik opravdu potřebuje.

Zálivka puštěná přímo z vodovodního kohoutku? Nikdy!

Studená a tvrdá voda je pro orchideje doslova zabijákem a v zimním období to platí dvojnásob. Daleko lépe uděláte, když si necháte vodu alespoň čtyřiadvacet hodin odležet. Z vody se totiž díky tomu odpaří chlór, který pak vaši krásnou orchidej nebude nijak ohrožovat.

Orchideje milují dostatečnou vlhkost, ale neznamená to, že byste snad museli během zimy běhat každý den s rozprašovačem v ruce ke každé rostlince. Zdroj: profimedia.cz

Dopřejte orchidejím dostatek vlhkého vzduchu

Orchideje milují dostatečnou vlhkost, ale neznamená to, že byste snad museli během zimy běhat každý den s rozprašovačem v ruce ke každé rostlince. To opravdu není pro exotické krásky stěžejní! Lepší je zajistit jim stabilní podmínky díky zvlhčovači vzduchu na topení. Pokud zvlhčovač nevlastníte, máme pro vás tip, jak ho nahradit: Postavte květináč s orchidejí ne kámen, který je umístěný v nádobě s vodou. Vznikne vám tak i nevšední a originální doplněk bytu.

Zdroje: www.flowerworksmqt.com, www.justaddiceorchids.com, zeny.e15.cz