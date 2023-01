Nesprávná zálivka v zimě může orchideje úplně zničit: Málokdo to dělá správně

Umíte pečovat o orchidejte? Víte, co jim může v zimě chybět nebo přebývat? Zalévání orchidejní není vyloženě oříšek, ale je dobré věnovat mu pozornost. I v zimě totiž platí, že se nemá nic přehánět.

Zdroje: adbz.cz, www.gardeningknowhow.com

Jak zalévat orchideje v zimě?

Víte, čím zalévat orchideje, aby i v zimě prospívaly? Nejlepší je odstátá voda pokojové teploty. Vhod však přijde orchidejím také zálivka bohatá na minerály. Dopřejte orchidejím a dalším pokojovkám přírodní zdroj živin, který můžete získat i z obyčejného kuchyňského odpadu.

Řeč je o banánových slupkách, které jsou stejně jako ovoce bohaté na draslík, hořčík, mangan a měď, ale také vitaminy C a B6, i když ty jsou pro rostliny méně zajímavé, ale také je také přijímají.

Kvetoucím orchidejím můžete přidat přírodní či jiná hnojiva, nekvetoucí nechejte odpočinout. Zdroj: Mariia Boiko / Shutterstock

Takováto hodnotná zálivka se však nejvíce hodí v okamžiku, kdy rostlina tvoří květní pupeny či přímo kvete. Mimo období květu, můžete nechat i orchidej vydechnout.

Zálivka z banánových slupek

Jak zpracovat banánové slupky, aby se měly vaše orchideje jako v ráji? Připravte jim hnojivo z banánové slupky, to prý mají nejdraději.

Zalévání orchidejí v zimním období

Zalévání orchidejí, ale i jiných pokojovek může být v zimě trochu oříšek. Dopřáváme květinám dostatek vody, až je často topíme. Orchideje, ale i řada dalších rostlin preferují spíše vzdušnou vlhkost než rybník na dně krytky květináče.

Nejlepší na orchideje je postřik v rozprašovači. Zdroj: goffkein.pro / Shutterstock

Během zimních měsíců je navíc vhodné zálivku také redukovat. Zatímco během roku můžete orchideje zalévat jednou či dvakrát týdně, v zimním období redukujte četnost na každých 10 až 14 dnů.

Pokud si nejste jistí množstvím vody, pak vyzkoušejte trik s namáčením. Rostlinu v květináči postavte na 10 minut do misky s vodou, do vany nebo dřezu a nechejte obsah květináče dobře nasáknout vodou. Veškerou přebytečnou vodu nechejte odtéct a vraťte orchidej zpět na její místo. Pokud je to možné, používejte odstátou vodu. Když si vždy po zalití naplníte konvičku, k příštímu zalévání budete mít vodu nachystanou.

Vzdušnou vlhkost zajstíte pomocí misek s oblázky. Zdroj: SoNelly / Shutterstock

Orchideje milují vzdušnou vlhkost

Také rosení či zvýšení vzdušné vlhkosti přijdou orchidejím vždy vhod, především v době, kdy se v bytě topí a vzduch je proto ještě sušší. Orchidejím můžete proto nabídnout v jejich těsné blízkosti misku s oblázky, kam nalijete na dno trochu vody. Voda se bude z misky pomaličku odpařovat a znova kondenzovat na kamenech. Je to nejen funkční způsob, jak zvýšit vzdušnou vlhkost bez toho, abyste si doma vypěstovali plísně, ale je to také docela pěkná dekorace.

Nezapomeňte však také na světelné podmínky, zatímco popálení sluníčkem spíš nehrozí, orchideje mohou trpět naopak nedostatkem světla. V zimě jim proto vyhovuje okenní parapet, kde mají maximum slunečního svitu.