Vrásky jsou přirozenou součástí procesu stárnutí pokožky, které doženou každého. Nicméně, díky pokrokům v oblasti líčení a vizáže máte možnost využít různé triky, které vám pomohou minimalizovat jejich viditelnost. Vyzkoušejte osvědčené metody vizážistů, díky kterým nebude po vráskách ani vidu!

Zamaskování vrásek není v dnešní době vůbec žádný problém, pouze vyžaduje trochu trpělivosti a znalosti správných triků. Důležitým prvkem těchto metod je schopnost pohrát si s barvami, což může výrazně ovlivnit celkový vzhled pleti. S těmito účinnými triky vizážistů se vám však podaří dosáhnout dokonalého vzhledu, ve kterém se opět budete cítit sebevědomě a krásně.

Jak úspěšně zamaskovat vrásky na obličeji make-upem můžete vidět ve videu na YouTube, na kanálu ehowbeatu:

Zdroj: Youtube

Vyhlazení vrásek primerem

Podkladová báze pod make-up neboli primer může být vaší tajnou zbraní proti vráskám. Kvalitní primer vyplní jemné linky a póry, čímž vytvoří hladší povrch pleti a usnadní aplikaci make-upu. Volba primeru závisí na typu vaší pleti. V případě suché pleti volte hydratační primer. Pokud máte naopak mastnou pleť, pořiďte si primer matující.

close info Profimedia zoom_in Správná životospráva, dostatečná hydratace a SPF ochrana jsou prevencí vzniku vrásek.

Správný odstín korektoru

Jedním z nejdůležitějších kroků při retušování vrásek je správný výběr odstínu korektoru. Většinou platí pravidlo, že korektor by měl být o něco světlejší, než je váš přirozený tón pleti. To pomůže opticky rozjasnit danou oblast a snížit viditelnost vrásek. Pokud máte vrásky jako jemné linky, volte raději tekutý korektor, který lépe zapadne do drobných nerovností na vaší pleti. Pro hlubší záhyby zvolte korektor ve formě krému, který dokáže viditelnější vrásky lépe zakrýt.

Technika konturování

Správné konturování obličeje může také výrazně redukovat vzhled vrásek. Použijte tmavší odstín make-upu či bronzeru podél bočních stran tváře a pod lícními kostmi. Tímto způsobem vytvoříte stínování, které opticky zmenší výraznost vrásek. Mnoho žen se konturování obává, ale opravdu to není třeba. Jestliže si nejste jistá, jaký odstín zvolit, nebojte se poradit se specialistkou v obchodě s kosmetikou.

close info Profimedia zoom_in Vyhlazení vrásek okolo úst zmladí i vzhled vašich rtů.

Světlé stíny na víčka

Dalším trikem, který vizážisté často využívají, je aplikace světlého stínu na oční víčka. Málokdo si uvědomuje, jaký efekt mají světlé stíny na celkový vzhled obličeje. Ty opticky rozjasňují oční okolí a zvýrazňují oči, čímž odvádí pozornost od vrásek. Stačí nanést trochu světlého stínu na vnitřní koutky očí a pod obočí, díky čemuž budete působit svěže a probuzeně.

Make-upový fixativ na závěr

Po dokončení líčení je vhodné použít make-upový fixativ, který zajistí, že nanesený make-up vydrží po celý den a nevybledne. Existují fixativy jak s matným efektem, které kontrolují lesk pleti, tak i fixativy s osvěžujícím účinkem, které pleť krásně projasní. Vyrazte do ulic s dokonalým nalíčením, jenž vám zaručeně ubere pár let na věku.

Zdroje: prozeny.cz