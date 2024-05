close info Profimedia / Profimedia

Johana Dahlová 12. 5. 2024 clock 3 minuty video

Proč by nás mohly nebo měly trápit berušky? Jak jim zamezit v přístupu do domu? Důležité je vědět, co jsou právě tyto berušky zač a co se s nimi dá dělat.

Trápí vás berušky každý rok? Možná že jste se už někdy setkali doslova s nálety berušek. Jenže to nebývá nálet v ve smyslu červeno černého mraku drobného hmyzu, ale situace, kdy si během zimy nebo na jaře náhle oteplí a berušky rychle vylézají. Ve velkém množství pak hledají úkryt jinde i na zcela nevhodných místech vaší domácnosti či kanceláře. O beruškách vám něco málo prozradí tento příspěvek z YouTube kanálu Solutions Pest & Lawn. Protože jde v podstatě o deratizační firmu, toto video vás poučí také o jejich aplikaci. Zdroj: Youtube Co skutečně pomáhá proti beruškám? Berušky se rády schovávají ve špatně těsnících okenních rámech chat a chalup, ale samozřejmě nalezou i všude jinde. I když vás může slunéčko pozlobit, pamatujte, že jsou to brouci, kteří s radostí likvidují mšice. Aplikace insekticidů by měla být až posledním, ke kterému se uchýlíte. Pokud to jde jinak, vyvarujte se insekticidů, pesticidů a fungicidů. Jsou sice účinné, ale často také extrémně neekologické. To rozhodně platí, pokud mluvíme o našich beruškách čili slunéčku sedmitečném. Opravdické slunéčko, které je u nás místní a vážené pro likvidaci mšic, má skutečně výraznější až červenou barvu, a právě sedm teček čili tři po každé straně a jednu uprostřed. Všechna ostatní slunéčka s nižším či vyšším počtem teček i méně červenou, spíš oranžovohnědou barvou jsou invazivní slunéčka z Asie. Ta patří dokonce mezi škůdce, kteří se navíc dokonce 13krát rychleji množí. Pokud vás trápí prakticky každoročně se opakující výskyt slunéček ve vašem bytě, ujistěte se, že je dům dobře izolovaný a že brouček jednoduše nemá přístup. Pokud budete mít dobrá okna a vchody do domu, případné vstupy a okénka do sklepa či ventilace zajištěné a v pořádku, nehrozí vám ani nálet slunéček. Pokud se vám přeci jen zdá, že je berušek uvnitř příliš a nechcete použít chemii, klidně na ně použijte vysavač a brouky pak nechejte ze sáčku či sběrníku vylézt někde dál od vašeho domova. close info Shutterstock zoom_in Není slunéčko jako slunéčko. Babské rady, jak odrazit nálet berušek Můžete také vyzkoušet babské rady, které využívají především různých repelentních vůní. Proti broukům obecně zabírá dobře postřik s esenciálním olejem z citronové trávy či citrusů, případně také máty. Na hmyz se používá také octová voda případně směs všeho zmíněného. Recept na domácí repelent pak může vypadat třeba takto. Do postřikovače nalijte do poloviny ocet, dolijte zbytek studenou vodou a přidejte několik kapek esenciálního oleje z máty a citronové trávy. Před aplikací směs dobře proštěrchejte a použijte především na okna a rámy, vchody do domu a případné další štěrbiny, kde by se mohla slunéčka vyskytovat. Tento postřik aplikujte nejlépe za posledních teplých dnů na přelomu léta a podzimu, případně ve dnech, kdy se slunéčka začínají po domě šířít. Postřik můžete také vyzkoušet uvnitř vašeho domova, na konkrétní místa, kde se brouci vyskytují. Kromě tohoto repelentu je možné pořídit také svíčky či zahradní louče s citrusovou vůní, často označované jako repelentní či „citronela“, které by měly pomoci zahnat komáry i ostatní otravný hmyz. Co se týče chemie, v zahrádkářských potřebách byste měli mít možnost koupit postřiky proti broukům, případně pasti. Související články close Domov a bydlení Dejte tuto věc vedle květináče, abyste posílili skomírající pokojovou rostlinu video close Domov a bydlení Čistá utěrka během pár chvil: Stačí vám igelitový sáček a mikrovlnka video Zdroje: hobby.instory.cz, veselebydleni.cz

tag Domov Hmyz Chalupa Chemie Jaro Léto Okno Podzim Rada Sklep

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X email_fill Email link Kopírovat close Zavřít