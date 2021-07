Jak správně zamrazit bylinky: Díky tomuhle triku neztratí barvu ani chuť

Bylinky na vaší zahrádce nyní rostou rychlostí blesku a vy už nevíte kam je dát. Nejraději byste je nasypali i na jahodové knedlíky, protože je vám líto čerstvé bylinky vyhodit. Nemusíte! Zamrazte si je na „horší časy“. Ale správně!

Zdroje: www.ctidoma.cz, www.bylinky.eu

Bylinková zahrádka se nevyhnula ani mě. Udělala jsem si ze staré nalezené palety záhonek a pěstuji oregano, kudrnku, rukolu, mátu a majoránku. Dnes vím, že příští rok musím vysadit více rukoly, protože jdu kolem palety a vždycky si trochu utrhnu. A už není nějak co trhat..

V letních měsících o bylinky není nouze

Pokud si je nepěstuje doma, jsou lehce k sehnání na farmářských trzích nebo v supermarketu. Ceny jsou příznivé a bylinky čerstvé. V zimě ale přichází krizovka. V obchodech je seženete, to ano, ale cena už tak příznivá není a kvalita žádný šlágr. Právě z těchto důvodů si bylinky nyní zamrazte. A v zimních měsících si místo do truhlíku, sáhnete do mrazáku. Správným zamrazením bylinkám zůstává jejich barva, chuť i aroma. Způsobů jak zamrazit je několik, vyberte si ten ideální, který vám bude vyhovovat.

Způsobů jak zamrazit bylinky je několik

Bylinky sbírejte nejlépe ráno, kdy na ně ještě nedopadají sluneční paprsky. Čím dříve se po sběru pustíte do zamrazení, tím lépe. Utrhejte všechny suché a nažloutlé listy. Zmrzlé bylinky by vám měly vydržet do příští sezóny, pokud je tedy nespotřebujete do mňamek hned začátkem zimy.

Olej – připravte si tvořítka na led a svůj oblíbený olej. Omyté, usušené a nasekané bylinky nacpěte do tvořítek a zalijte olejem. Můžete si udělat oblíbený mix nebo pouze jednopruhové kostky. Druhý den, po zamrznutí, vytlačte kostky do sáčku nebo krabičky a nezapomeňte si k nim napsat datum a co obsahují.

Vývar – to je podle mě největší hitovka. Prostě ideál. Vytáhnete z mrazáku, hodíte k omáčce nebo polévce a je to. Vychladlým vývarem zalijte bylinky v tvořítku, ale nepřežeňte to, při zamrazení se objem vody zvětšuje.

Voda – nejjednodušší způsob, který se využívá i na míchané nápoje. Uvidíte, jak bude návštěva valit oči! K tomuto účelu zkuste přidat do kostky k bylinkám i nějaký pěkný jedlý kvítek (sedmikrásky, levandule, fialky…).

„Na sucho“ – bylinky omyjte, osušte a nasekejte nadrobno nebo rozmixujte. Vložte do uzavíratelného sáčku nebo vhodné nádoby.

Při vaření nezapomeňte, že bylinky se dávají většinou až na konec, protože si uchovají barvu a aroma.