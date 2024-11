Máte velikou úrodu, a to dokonce takovou, že už nevíte, co s rajčaty? Jednou z množností je i mražení. Je sice energeticky náročnější, ale zato si rajčata uchovají spoustu živin a budou po ruce vždy, když si vzpomenete.

Chcete i vy zmrazit rajčata?

Máte krásnou úrodu a hodláte rajčata zmrazit, aby si zachovala co nejvíc nutričních látek? Ano, skutečně se ukázalo, že zelenina či ovoce zmražené v okamžik dozrání a nejvyšší šťavnatosti, si skutečně zachovávají vysokou kvalitu. Zmražením totiž přicházejí jen o naprosto nezanedbatelný podíl zajímavých živin. Takže, proč ne! Máte-li místo v mrazáku, vrhněte se na rajčata. Zmrazit je není nijak náročné.

Předvede vám to také Brian v tomto svém příspěvku věnovaném přípravě rajčat na mražení, který můžete zhlédnout na YouTube kanálu Next Level Gardening.

Zdroj: Youtube

Jak připravit rajčata na zmražení?

Než se vrhnete na rajčata, vezměme to od konce. Na co chcete rajčata použít? Chcete je se slupkou nebo bez, vcelku či rozmixovaná na rajčatové pyré? Někomu slupky v jídle vyloženě vadí, jiní je považují za úžasný zdroj živin.

Platí to i o dalším zpracování čili kouscích rajčat nebo pyré. Divili byste se, jak velké drama dokáží i z rajčat udělat odpůrci a zastánci různých způsobů zpracování. Takže promyslete, oč jde vám a podle toho postupujte.

Rajčata vhodná k zmrazení by měla být především zralá, vybarvená, mohou být i znatelně měkčí. Může jít i o plody mírně poškozené, které podle potřeby okrájíte. Základem je napustit do dřezu vodu a rajčata pořádně vykoupat ve studené lázni.

Obáváte-li se plísní, různých škůdců, či jen dbáte o maximální hygienu, do vody přilejte i půl hrnku či hrnek octa. Ten plody také mírně vydezinfikuje, aniž by to mělo neblahý dopad na jejich chuť.

Takto očištěná rajčata zbavte nepěkných míst i tužších zelených středů. Teď jsou teoreticky již vhodná ke zmražení, ale zabírala by hodně místa. Také je dobré vědět, že mražením plod popraská a slupka už nebude vypadat velmi hezky. Pokud vám ale slupka nevadí, můžete maličká rajčata mrazit v celku, větší nakrájet na kostky nebo plátky, a pak nasypat do krabiček či sáčků ke zmrazení.

Mnozí však zastávají používání rajčat bez slupek, a proto se hodí plody v celku blanšírovat krátce v horké vodě. Před tím, než ale rajčata vhodíte do vody, nařízněte jejich slupku. U kulatých rajčat nařízněte kříž, u rajčat podlouhlých stačí odříznout oba konce. Pěkně to ukazuje v příspěvku i Brian, takže se můžete přiučit přímo od něj.

Blanšírování se klasicky provádí ve vroucí vodě, ale není nutné, aby byla opravdu probublávající a rozhodně nemusíte dávat do hrnce rajčata po částech. Stačí mít velké množství horké vody, kterým zalijete rajčata v míse nebo také ve dřezu.

Za několik minut bude možné z každého rajčete slupku stáhnout jen za pomocí prstů. Vyzkoušejte si to u jednoho rajčete, a když to jde dobře, zbavte se horké vody a nechte všechna rajčata trochu vychladnout, než je začnete sloupávat.

Je libo mražené rajčatové pyré?

Také oloupaná rajčata můžete rovnou mrazit, ale nabízí se i další možnost. Můžete je rozmixovat a mít tak připravené 100% rajčatové pyré. Není to však protlak, který je navíc i zredukovaný a zbavený semínek. Pyré zvládnete udělat poměrně rychle díky mixéru nebo robotu se sekáčky.

Teď můžete pyré rozdělit do menších krabiček a zamrazit, anebo z něj napřed uděláte mražené kostky například pomocí silikonové formy na led nebo plechu na muffiny. Tyto zmrzlé kousky následně vyklepněte do sáčku a vraťte zpět do mrazáku, kde budou čekat, dokud je nepoužijete.

Zdroje: toprecepty.cz, mirlandraskitchen.com