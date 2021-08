Jak zasadit ananas? Je to snadné, koření jen v nejčistší vodě

Chcete si zkusit doma zasadit ananas? Proč ne?! Není to nijak složité. Potřeba je k tomu jen notná dávka trpělivosti a čistá voda.

Ananas je zajímavá rostlina, která u nás v domácnostech není až tak moc rozšířená. Což je docela škoda, protože když ananas dozrává, provoní vám nádherně celý byt.

Doma vám ananas vyroste za 3-4 roky, to je sice dlouhá doba, ale stojí za to být trpělivý. Plod je totiž vynikající! Umíte se představit, jak ho slavnostně odříznete z rostliny a sezvete celou rodinu na košt? Radost ve vašich očích a nepochopení od zbytku rodiny (nebojte, je to normální), vás ale od nadšení neodradí a na „svém“ ananasu si nesmírně pochutnáte.

Jak poznat ideální ananas

Nejprve si sežeňte ananas, který bude co nejčerstvější. Poznáte to podle několika aspektů:

Očichejte ananas – musí vonět sladce a zrale

– musí vonět sladce a zrale Vizuální kontrola – ohledejte ananas, jestli nemá nějaké nedostatky

– ohledejte ananas, jestli nemá nějaké nedostatky Listy – zkuste jeden list ze středu utrhnout. Pokud to jde zlehka, pokračujte ve výběru jiného plodu, protože tento nebude dobrý.

– zkuste jeden list ze středu utrhnout. Pokud to jde zlehka, pokračujte ve výběru jiného plodu, protože tento nebude dobrý. Osahejte ho – ananas byste měli i takto zkontrolovat, aby někde nebyl měkký, uhnilý…

– ananas byste měli i takto zkontrolovat, aby někde nebyl měkký, uhnilý… Váha – i to je důležité! Pokud bude plod těžký, je plný šťávy.

Pohled na rašící listovou růžici ananasu. Zdroj: Hudaini Harun / Shutterstock.com

Jdeme sázet ananas

Vybraný ananas už máme, jdeme pokračovat v krasojízdě. Růžici ukruťte rukou, zbude vám růžice se špičkou dužiny – tu odstraňte nožem. Poté odtrhejte i spodní listy, aby se vytvořil holý „stonek“, který by měl mít okolo 2 cm.

Vyberte sklenici, kam ananas umístíte. Rostlina musí být ponořena do vody pouze jeden centimetr. Vodu volte měkkou, jinak hrozí, že vám ananas vůbec nezakoření. Kontrolujte, zda je rostlina neustále ponořená ve vodě. Sklenici s ananasem dejte na suché a teplé místo, kam ale nesvítí přímé slunce.

Po dvou týdnech uvidíte zespoda hrbolky – začínající kořeny. Někdo dává rostlinu do zeminy již v tomto stádiu, někdo vyčkává až dva měsíce, kdy jsou kořínky více viditelné.

Květináč připravte akorátní, zhruba 15 cm průměr. Zemina musí být propustná, nejlépe uděláte, když smícháte substrát pro pokojové květiny s perlitem či pískem.

Do květináče nasypte směs zeminy, růžici do ní přimáčkněte tím způsobem, aby byla bezlistá část rostliny v hlíně. Zalijte a hoďte přes ananas průsvitný igelit. Dejte na světlé místo, kde je hlavně teplo.

Teď přichází na řadu vaše trpělivost. Igelit sem tam odkryjte a rostlině trochu vyvětrejte. Pokud je zemina vyschlá, rostlinu zalijte.

Pro pěstování ananasu si musíte vybrat v obchodě co nejčerstvější kousek! Zdroj: Profimedia

Za nějaký čas, který je závislý i na ročním období, se začnou listy prodlužovat a zahlídnete i nové lístky. V tuto chvíli igelit vyhoďte a rostlinu vystavte někam na slunečné stanoviště. Zalijte dle potřeby. Rostlina nemá ráda dlouhodobé přemokření půdy. Občas cvrnkněte vodu přímo do růžice.

Rostlinka bude růst do výšky i do šířky, rozhodně jí pak přesaďte. Po několika letech možná najdete květ. Po odkvětu přichází na řadu plod! Vystavujte ho sluníčku, ať je slaďoučký.

Zralý plod poznáte tak, že silně voní, zabarví se do žluta. Lidé uvádějí, že se tak děje cca půl roku od odkvětu.

Tak co, troufnete si?

Zdroje: bydletsnadno.cz, www.wikihow.cz, abecedazahrady.dama.cz