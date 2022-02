Jak správně zaštipovat orchideje? Udělejte to, výrazně jim pomůžete

Orchidej patří k nejoblíbenějším pokojovým rostlinám. Krásná může být až šest měsíců, ovšem pokud o ni správně pečujete.

Při nakupování orchidejí věnujte pozornost hlavně listům a kořenům. Listy by měly být sytě zelené, pevné a bez poškození od různých škůdců. Kořeny a výhonky by měly být také zelené a stříbřité. Nakonec se podívejte, kolik má rostlina nasazených poupat, ideálně by jich měla mít co nejvíce. Nevystavujte ji velkému chladu, teplu ani přímému slunci.

Vytvořte ideální podmínky pro pěstování

Orchideji se nejlépe povede v teplotách rozmezí mezi 22-27°C. Nejvíce jí škodí letní polední horka. Doporučuje se umístit ji u oken na východní nebo západní straně. Světlo přímo milují, vyhýbejte se ale místu, kde by na ni svítily přímé sluneční paprsky, ty by mohly orchidej nenávratně poškodit. Nezapomínejte také na vlhkost vzduchu. Tu jednoduše zajistíte rozprašovačem nebo koupením speciálního obalu na květináč pro orchideje. Ten vypadá tak, že je směrem dolů zúžen, nebo je vytvarovaný tak, že květináč s rostlinou nedosahuje na jeho dno. Tam se může držet voda, která udržuje vlhkost, aniž by se kořeny namáčely.

Takto rásná může být orchidej až šest měsíců, ovšem pokud o ni správně pečujete. Zdroj: Profimedia

Správné zalévání jako klíč k úspěchu

Orchideji se nedoporučuje klasické zalévání. Prospívá jí ponoření do vody, kde se nechá po dobu 10 – 15 minut. Postavit jí můžete do kýble a něm pak přímo do vany nebo dřezu. Vodu poté vylejte a orchidej vraťte zpět do květináče. Správnost tohoto zalévání ověříte tím, že z šedých kořenů budou rázem zdravé zelené kořeny.

Jeden z mnoha druhů orchideje se jmenuje Andělská orchidej,prodává pod odborným názvem 'Habenaria Grandifloriformis'. Zdroj: gardenofeaden.blogspot.com

Zaštipování orchideje

Pokud se se svou orchidejí nechcete rozloučit musíte ji správně ošetřit. Když orchidej nechce kvést a viditelně se necítí dobře, zkuste ji přesadit. Nezapomeňte zkontrolovat kořeny, hlavně u středu, ty bývají nejčastěji uhnilé. Hnědé, zčernalé a suché kořínky odstraňte sterilizovanými nůžkami a rány ošetřete aktivním uhlím, které působí jako dezinfekce. Pokud ovšem už orchidej nemá vůbec žádné zdravé kořínky, přistupte k zastřihnutí všech kořenů. Ponechte jen šedozelené části. Následně orchidej přesaďte do čerstvého substrátu s vrstvou aktivního uhlí. Takto ošetřená orchidej by měla časem nabrat sílu a mít nové květy.