Jak zastřihnout orchideji kořeny. Buďte brutální, orchidej zase krásně pokvete

Orchideje jsou bezesporu nádhernými rostlinami a jejich exotický původ i květ z nich dělá skvost mezi pokojovkami. Jakmile jednou přijdete na to, kde se orchidejím nejlépe daří a kdy si na ně vzpomenout se zálivkou, pak vaše okenní parapety ožijí nádhernými barevnými vodopády neobvyklých květů. Proč se ale zmiňuje zastřihávání kořenů? Měli bychom všechny kořeny orchidejím zkracovat?

Nebojte se pěstovat orchidej

Můrovec čili Phalaenopsis je u nás nejrozšířenější pokojovou orchidejí, ale to neznamená, že je nudný nebo obyčejný. Můrovců je velké množství variant a rozhodně patří k těm orchidejím, které lze udržet v dobrém stavu nejen prodejci, ale i pěstiteli. Nováčci mají z orchidejí trochu obavy, ale zde je dobré si uvědomit, že nejčastější problém je nadbytečná vláha. A to až do té míry, že se nedoporučuje přesazovat orchideje do velkých nádob, aby nebyly kořeny vystaveny přílišné vlhkosti, kterou by nasákl substrát. Na zahnívání kořenů jsou orchideje velmi náchylné, a právě proto se také doporučuje jejich pěstování v průhledných květináčích, kde můžeme stále sledovat stav kořenů.

Orchidej můrovec (Phalaenopsis) Zdroj: SARAH NGUYEN / Shutterstock.com

Vzdušné kořínky nejsou u orchidejí na škodu

Pokud chcete orchidejím dopřát co možná nejlepších podmínek, nabídněte jim vzdušnou vlhkost, mírně vlhký substrát, rozptýlené světlo a stabilní teplotu. Orchideje milují vlhkost, ale rozhodně ne od kořenů. Barva kořenů je zelenošedá až stříbrná a jsou vidět dobře přes průhledné stěny květináče, ale také na povrchu. Ze vzdušných kořenů si rozhodně nic nedělejte, jsou běžné a nesignalizůjí problém. Kořenům orchidejí vzduch ani světlo nevadí.

Kořeny orchidejí nesmí stát ve vodě. Naopak milují světlo i vzduch. Zdroj: vasara / Shutterstock.com

Jak zastřihnout kořenový bal orchideje?

Proč vůbec kořeny zastřihovat? Je to právě hniloba a špatná péče, které je nutné napravit kvalitním a někdy docela razantním zkrácením kořenů. Rostlinu celou vyjměte z květináče a zbavte zbytků substrátu. Jak už bylo řečeno, kořeny orchidejí jsou světlé až zelené, pevné a na řezu kulaté. Dobře zkontrolujte stav kořenů a odstraňte všechny, které nevypadají dobře. Tmavé kořeny se známkami zahnívání, duté zbytnělé kořínky, polámané nebo jinak poškozené části odstřihněte, ale i u této činnosti si dejte pozor. Rozhodně se zbavte všech zahnívajících částí, i kdyby to znamenalo, že odstraníte téměř všechny kořeny. Šanci na záchranu bude mít vaše orchidej malou, ale bez zásahu by zahynula zcela jistě.

Odstraňte všechny zahnívající, suché, poškozené či zbytnělé kořeny. Vzdušné kořeny nejsou na škodu. Zdroj: ForGaby / Shutterstock.com

Jak se na zastřižení kořenů orchideje připravit?

Milovníci orchidejí doporučují udržovat nástroje i ranky po odstřižení velmi čisté. Nůžky či nože by měly být ostré, aby byl řez čistý a kořen ještě víc nepoškodil. Řez na kořeni můžete namočit do aktivního uhlí nebo třeba do skořice. Oba prostředky je ochrání před hnilobou a plísněmi. Klidně nechejte kořeny mírně zaschnout, než rostlinu znova zalijete nebo namočíte do odstáté vody.

Zdroje: https://primanapady.cz, https://abecedazahrady.dama.cz