Zdá se vám zeď nějaká prázdná a uvažujete o policích? Stylů i způsobů zavěšení je celá řada. Vyberte si takový, který se vám bude zdát nejpraktičtější i nejhezčí.

Sedm typů závěsných polic

Police se dají zavěsit na zeď i do rámu nábytku mnoha různými způsoby. Kutil by vymyslel alespoň tucet, profík desítky. To, jakým způsobem se dá s dřevěnými deskami, ale i dalšími materiály, pracovat, je na volbě, možnostech i šikovnosti.

Nicméně pro všechny ostatní smrtelníky, kteří sice mají šikovné ruce a poličky si vymyslí a svépomocí i zavěsí, nejde o to, jaké čepy, zářezy či předvrtané šroubování je použité k sestavení polic, ale jakým způsobem se tyto hotové výrobky na stěnu zavěsí, což není jen o technice, ale také o estetice a stylu konečného výsledku. Zvažujete-li pořízení nových polic, vybírat můžete minimálně z těchto sedmi typů závěsných polic.

Je pro vás instalace polic novinkou? Rychle a jasně vám s instalací jednoduché konzoly na zavěšení police poradí například v tomto krátkém příspěvku s YouTube kanálu The Home Depot. Mimochodem, nemáte-li vodováhu, můžete si ji stáhnout do chytrého telefonu ve formě aplikace, jen nezapomeňte napřed vodováhu kalibrovat. Aplikace vás ale navede.

Zdroj: Youtube

Zavěšení na konzoly, řetězy či provazy

Konzoly jsou nejsnazší k použití a na zavěšení polic se používají od nepaměti. Můžete si vybrat z velmi širokého spektra barev, materiálů, tvarů a zpracování. U výběru pamatujte na estetiku, ale také na nosnost. U každého typu konzolí výrobce uvádí, kolik toho pár konzolí unese a u plastů to opravdu není mnoho.

Zavěšení na provazy, řetězy a popruhy je takové bohémské. Hodí se do studentských i seriózních interiérů, ale je to řešení méně stabilní. Výhodou je to, že na zeď či strop stačí přišroubovat jeden nebo dva háky, za které se pak následně jedna či celá sada polic dá zavěsit.

Velmi hezkým, elegantním a nadčasovým řešením jsou plovoucí police, kde konzole neruší a sám materiál police je ve středu pozornosti. Aby mohly být police plovoucí, musí mít samotný kus police dostatečnou výšku.

Na zeď je pak třeba přišroubovat nosnou kostru nebo oporu v podobně kovových hrotů trčících v perfektní rovině ze zdi ven. A to může být kámen úrazu. Plovoucí police vyžadují perfektní navrtání a připevnění konstrukce, na kterou se police s předvrtanými otvory či dutá polička nasune.

Policové variabilní konstrukce na zeď

Kolejnice a mříže a perforované desky na zeď jsou opět zase moderní a různé typy těchto druhů nabízejí i velké obchodní domy s nábytkem. Výhodou je, že na zeď připevníte oporu ve formě mříže, kolejnic nebo různě děrovaných desek a podle potřeby, tedy velmi variabilně, do nich následně zavěsíte police podle toho, jak uznáte za vhodné.

Můžete je různě přidávat či ubírat. Může to být prvek nejen velmi funkční, ale i hravý, pokud vám provedení vizuálně vyhovuje.

Moderní, někdy rustikální, vizuálně zajímavou i funkční verzí je použití rámů a rámečků. Ideální je, pokud jsou masivnější a dostatečně pevné, aby se daly skutečně dobře využívat. Často jde pouze o designová řešení, která nabízí zajímavý pohled, ale minimum úložného prostoru.

Policová sestava zavěšená na zdi, respektive prvky, které mají výšku i hloubku, jsou takové, které není třeba podpírat zespod, ale stačí je přichytit kovovými závěsy přišroubovanými v zádech či na horní desce celé sestavy.

Protože jde o větší kus, který drží tvar a často má i záda, i když to není podmínkou, stačí vám k bytelnému připevnění jen dobře navrtané dírky v rovině s hmoždinkami i šrouby správné velikosti.

Další možností, která je docela prostá a zvládne si ji nainstalovat i šikovný začátečník, je jednoduchá police ode zdi ke zdi. Pokud je materiál dostatečně pevný a neprohne se v půlce, takovouto polici stačí zavěsit na hranolky přímo přivrtané do zdí po stranách.

Toto jednoduché řešení je docela elegantní, velmi snadné a využívá celou délku zdi, což může být velmi praktické, ale také taková police nabízí maximum prostoru.

Zdroje: familyhandyman.com, craftsmanspace.com