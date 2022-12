Proč si schovávat plastové víčko z vlhčených ubrousků. Důvod vás překvapí

Plastová víčka z vlhčených ubrousků nemusíte vyhazovat společně s prázdným obalem, ještě ho můžete efektivně využít. Pokud rádi mlsáte chipsy, poradíme vám, jak je zavřít, aby zbytečně nenavlhly.

Nedojedli jste chipsy či jiné pochutiny v podobných baleních a máte obavu, že zvlhnou a ztratí chuť i tu správnou křupavost? Právě v těchto případech vám skvěle poslouží plastové víčko z vlhčených ubrousků. Nový balíček chipsů již nenačínejte klasickým roztrhnutím sáčku, zkuste na to jít jinak.

Inspirovat se můžete ve videu:

Staré víčko si připravte k dalšímu použití

Nejprve odstraňte plastové víčko z původního obalu opatrným odtržením. Poté jej pečlivě omyjte pod vodou společně s dezinfekčním prostředkem, odstraňte nálepku a pak jej řádně vysušte. Původní lepidlo na obvodu víčka je většinou tak silné, že stále lepí. Pro jistotu si to zkontrolujte lehkým pohmatem prstu.

Pokud slané brambůrky nedojíte, jednoduše sáček uzavřete díky staronovému plastovému víčku z vlhčených ubrousků. Zdroj: Shutterstock

Jak víčko aplikovat na načatý sáček

Položte si sáček s chipsy naležato na stůl a připravené víčko nalepte do jeho střední části. Poté ostrým nožem sáček po vnitřním obvodu víčka vyřízněte a je to! Pro jistotu ještě víčko přimáčkněte i z vnitřní strany sáčku, abyste měli jistotu, že se k obsahu nedostane nikudy případný vzduch a vlhkost. A pokud slané brambůrky nedojíte, jednoduše sáček uzavřete díky staronovému víčku.

Zabalte slanou pochoutku natěsno

Další možností, jak uchovat slanou pochutinu v čerstvém stavu, je kvalitní uzavření sáčku. Máme pro vás jednoduchý tip, k němuž se vám budou hodit jen vaše šikovné ruce a prsty. V prvé řadě ze sáčku vymačkejte lehkým vyhlazením veškerý vzduch. Následně otevřenou stranu třikrát přeložte jedním směrem a pak přeložte oba rohy směrem dovnitř. Horní část přeložte opačným směrem, tentokrát dvakrát, a přeložené růžky přes překládaný okraj přetáhněte směrem ven. Díky tomuto postupu se sáček krásně utěsní.

Do jakého odpadu patří obal od chipsů?

Pytlík od chipsů a veškeré další pytlíky s hliníkovým nástřikem nepatří do plastů, jak se mnozí domnívají, ale vždy pouze do směsného odpadu. Sáčky jsou vyrobeny z hliníkové laminované fólie s metalizovaným polypropylenem, což je polyethylenová fólie s nízkou hustotou. Bohužel tedy nejsou recyklovatelné a jsou životnímu prostředí poměrně škodlivé.

Pytlík od chipsů a veškeré další pytlíky s hliníkovým nástřikem nepatří do plastů, jak se mnozí domnívají, ale vždy pouze do směsného odpadu. Zdroj: profimedia.cz

Jak lze tento typ sáčku dále využít?

Než je definitivně vyhodíte do koše, můžete prázdné pytlíky s hliníkem využít k pár užitečným účelům. Když jej obrátíte naruby, můžete do něj zasadit rostliny, než je přesadíte do květináče či na zahradu. Stejně tak je můžete použít jako obalový materiál.

