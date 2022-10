Většina lidí neví, jak správně zazimovat balkonovky a přijde o ně. Neriskujte

Pamatujte na váš krásný balkon či lodžii i na podzim. Květiny, které celou sezonu zdobily, musíte na zimu připravit. Děláte to? Zazimujte balkonovky a těšte se z nich znova příští rok.

Zdroje: www.ceskestavby.cz, www.homeincube.cz

Balkon či terasa je krásný prostor

Moderní bydlení dnes již nenabízí jen útulné obyváky, šikovně využitý prostor pro několik ložnic či krásné, a hlavně funkční kuchyně. Čím dál častěji se můžeme setkat také s balkony a terasami, které nabízejí víc než standard.

Uzoučký prostor, kam si můžete odskočit s cigaretou, pověsit prádlo nebo snad uskladnit nepotřebné harampádí nahrazují balkony a terasy s výhledem, kde lze třeba i pohodlně grilovat nebo posnídat. I tyto části bytu se staly plnohodnotným venkovním prostorem, který si zútulňujeme a často také zaplňujeme zelení. Je to možné a různé dispozice vám umožní pěstování všelijakých stálezelených stromků či keříků, letniček i trvalek.

Přezimujte trvalky a užijte si s nimi i příští rok. Zdroj: shutterstock.com

Teplomilné balkonovky by už měly být doma

Částečně chráněné balkony jsou také zajímavým místem, kde můžete pěstovat i choulostivější rostliny z cizích krajů, které snášejí naše podmínky jen během teplejší části roku. Na rostliny nesmíte však s příchodem zimy zapomenout a zvlášť na ty choulostivé, teplomilné. Ty by měly být schované jako první.

Abyste se dokázali o rostliny náležitě postarat, předně je nutné vědět, jaké podmínky vaše rostliny vyžadují, při jakých přezimují. Jednoznačně je to ale místo se stálou teplotou, obvykle mezi 5 až 15 °C. Pokud víte, co pěstujete, stačí na internetu vyhledat heslo „podmínky pro přezimování“ a hned bude jasno.

V každém případě musejí mít rostliny také zdroj světla. Přezimování v bytových domech je tak o něco náročnější, protože musíte najít vhodný prostor. Jakákoli světlá chodba či sklep by měly být vyhovující. Temnotu zvládnou jen hlízy rostlin uložené k přezimování, všechny ostatní rostliny musejí mít nějaký zdroj světla.

Pamatujte, že rostliny je potřeba během zimy zalévat méně, ale čas od času nějakou vodu potřebují.

Například oleandr je třeba dobře zazimovat, venku by nevydržel. Zdroj: Profimedia

Na květináči balkonovkám záleží

Další kapitolou jsou rostliny, které nevyžadují zazimování uvnitř a za určitých podmínek dokáží čelit i mrazům. Máte-li je ve velkých květináčích či jiných nádobách a s jejich přesunem se nepočítá, musíte se postarat také o ně. I takové rostliny je třeba na zimu připravit. V tomto případě je důležité vědět, že je možné koupit nádoby mrazuvzdorné. Připlatíte si, ale především v případě, že pěstujete nějaký starší a pěkný stromek, keř či vzácnější rostlinu, je dobré zvážit i tuto možnost.

Glazované květináče patří k nejpěknějším, ale zimu nezvládají dobře. Zdroj: Shutterstock.com

Vyloženě nevhodné jsou glazované květináče, které podmínkami v zimně trpí a často jejich krásný povrch popraská a loupe se, navíc ani nepředstavuje vhodnou ochranu rostlin před mrazy. Nádoby, které mrazuvzdorné nejsou, můžete však na zimu obalit bublinkovou folií, kobercem, rohoží nebo jakýmkoli materiálem, který může nádobu lépe zaizolovat. Není to sice moc pěkné, ale když použijete z venku přírodní materiál jako je třeba jutovina, můžete se tvářit, že jde o venkovský styl a elegantní řešení ve stylu „shaby chic“.

I obyčejné velké květináče lze na balkoně nechat a připravit na mrazy. Pamatujte, že problematické je také zalévání, respektive voda. Právě ta může potrhat nejen květináč, ale také pletiva rostlin, proto během zimy zalévejte, jen pokud je to nutné a během teplejších dnů.

Ze stejného důvodu se nehodí používání samozavlažovacích květináčů, kde se ve spodní části kumuluje voda, také proto je vhodné u velkých květináčů a nádob zajistit dobré odtékání vody a případně nádobu položit na provizorní rošt, který zabrání zadržování vláhy. Rostliny musíme chránit před přílišnou vlhkostí, ale také dalšími podmínkami, které mohou být na balkoně až extrémní.

Trvalky v malých květináčích zasaďte do záhonu nebo společně do velké nádoby. Zdroj: Profimedia

Mezi takové patří také vítr či ostré zimní slunce. Kolem rostlin nevytvářejte provizorní plastový skleník, tím byste jim spíš ublížili.

Pokud je to možné, můžete rostliny na zimu přesadit do záhonu za domem, ale v případě bytových domů to možné není. Malé květináče s rostlinami, které zvládnou českou zimu, můžete dát do větší nádoby a meziprostory vyplnit listím, hlínou či jiným materiálem, který bude květináčky izolovat, vhodnější je však přesazení a sesazení několika menších rostlin do jedné větší nádoby. Hodí se například kontejner, ve kterém jste přes léto pěstovali rajčata nebo měli letničky. Ve velké nádobě přečkají rostliny zimu, budou lépe hospodařit s vodou a budou se vzájemně chránit.