Jak zazimovat kaktusy: O úspěchu rozhoduje zálivka a teplota

Patříte mezi vášnivé pěstitele pichlavých rostlin nebo jste úplnými začátečníky? Ať je to tak, nebo tak, připravte jim na zimu jen ty nejlepší podmínky. Stejně jako některá zvířata uléhají k zimnímu spánku, tak i kaktusy potřebují jistou dávku odpočinku a vegetačního klidu. Máme několik důležitých tipů, jak je správně zazimovat.

Kaktusy mají oproti běžným pokojovým rostlinám odlišné nároky. Vydrží velmi dlouho na suchu a to je důležité dodržovat a v podstatě i využít. Teď na podzim, kdy už slunce ztrácí sílu, se nejen krátí dny, ale postupně klesají i teploty. A kaktusy? Ty v tomto období zastavují svůj růst a začíná jim jistý režim hibernace, která je řízena teplem a světlem. Jestliže jim dopřejete správný odpočinek a vhodné podmínky, odvděčí se vám na jaře bohatším kvetením. V případě, že se ke svým rostlinným miláčkům takto nezachováte, tak se na vás budou vaše kaktusy doslova a do písmene „vytahovat“. Porostou zbytečně do výšky, vysílí se a květů se jen tak nedočkáte. A to by byla škoda, protože jejich květy jsou obdivuhodné. Co všechno byste měli kaktusům před zimou dopřát?

Kaktusy teď už určitě nezalévejte! Zdroj: profimedia.cz

Omezte zálivku, kaktusy ji nepotřebují

Teď už kaktusy určitě nezalévejte! Cílem je, aby co nejdříve vyschl substrát. Kaktusy si totiž dokáží vytvořit potřebné zásoby vody na zasloužený zimní spánek a sucho je chrání před případnou hnilobou. Nepotřebují ani rosení, naopak, to by jim mohlo spíše uškodit. Drobné kapičky na jejich povrchu by se mohly stát živnou půdou pro vznik houbových chorob.

Zatočte s přicházející hnilobou

Pokud by se přece jenom na kaktusu objevily náznaky hnití, okamžitě jednejte. Postiženou tkáň odstraňte vydesinfikovaným a omytým nožem. Nebojte se odříznout i kousek zdravých tkání. Na ránu aplikujte zásyp z dřevěného uhlí a rostlinu nechte na trošku teplejším místě, aby se rána zacelila. Napadeného jedince na nějakou dobu izolujte od těch ostatních, aby bylo jisté, že se hniloba nepřenese i na ně.

Kaktusy mají oproti běžným pokojovým rostlinám odlišné nároky. Zdroj: profimedia.cz

Dopřejte kaktusům ošetření proti nebezpečným škůdcům

Velmi vhodné je také podzimní ošetření rostlin některým postřikem proti savému hmyzu, hlavně proti sviluškám. Velkým nebezpečím jsou i různé druhy červů, kteří většinou parazitují na stoncích a kořenech rostlin.

Záleží na stanovišti se správnou teplotou a světlem

Ideální je místnost s teplotami od 10 do 15 °C, kde je dostatek světla. Při jejím výběru je zásadní, aby kaktusy nebyly dlouhodobě vystaveny mrazu. Ale krátkého poklesu teploty pod nulu se bát zas až tak nemusíte. Jestliže máte zimní zahradu, jste bez starosti, přesně takové místo kaktusům vyhovuje. Vhodným řešením je však i chladnější chodba, veranda či zasklený balkon, které splňují uvedené podmínky. Nedostatek světla by totiž mohl způsobit oslabení rostlin a následně jejich větší citlivost na sluníčko. Na začátku nové sezóny byste je museli nechat postupně zvykat na sluneční paprsky.

Jak dlouhé by mělo být období klidu

Zásadní otázkou je, na jak dlouho kaktusy zazimovat, aby jim to stačilo a aby to nebylo naopak příliš dlouho. Taková zlatá střední cesta jsou tři měsíce. Za tuto dobu si kaktusy odpočinou a načerpají sílu na další vegetační období. Klidové období by mělo začít asi uprostřed listopadu a mělo by trvat tak do poloviny února.

Ideální je místnost s teplotami od 10 do 15 °C, kde je dostatek světla. Zdroj: profimedia.cz

Lze to i bez zeminy

Pokud na jaře hodláte kaktusy přesazovat, můžete si je už nyní předpřipravit a zazimovat je bez zeminy. Stačí je vyndat z květináčů a opatrně očistit kořínky. Takto očistěné kaktusy umístěte do krabice a zazimujte stejně jako ostatní kaktusy a znovu je zasaďte až na jaře.

Zdroje: www.abecedazahrady.dama.cz, www.womanonly.cz, www.hobby.instory.cz