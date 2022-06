Jak zbavit toaletu definitivně zápachu: Perfektně funguje aviváž a zubní pasta

Obtěžuje vás nepříjemný odér na WC? Poradíme vám, jak se rychle zbavit smradu, aniž byste museli hned běžet do obchodu pro drahý osvěžovač vzduchu. Provoňte svou toaletu snadno, rychle a za pár korun!

Čistá a voňavá toaleta je základ každé dobře udržované domácnosti. Ovšem udžet „onu místnost" navoňenou může být někdy kámen úrazu, protože docílit kýženého výsledku není vždy úplně jednoduché. Ať děláte, co děláte, nepříjemné pachy se vrací a jako by je nebylo možné zlikvidovat. Co se s tím dá dělat? Vezměte si k ruce pár užitečných pomocníků a dejte zápachu na wc jednou pro vždy stopku.

Odstraňte příčiny zápachu na WC

Když se vyskytuje zápach na toaletě permanentně, je někdy obtížné přijít na pravý důvod, kde opravdu vzniká a proč. Příčiny zápachu většinou vznikají v místech, na která se při úklidu někdy příliš nedbá. Která to jsou?

Špatně těsnící odpady, kdy jsou cítit plyny z kanalizace nebo septiku.

V nádržce toalety se tvoří vodní řasy a voda se kazí.

V míse se usadil vodní kámen, který absorbuje výkaly a zapáchá.

Pod úchytkami prkénka jsou usazeniny a počínající plísně.

Základním předpokladem definitivního odstranění zápachu z WC je rozhodně najít a odstranit jeho příčinu a následně pak pro běžné užívání toalety použijte některý z našich „vonných triků".

Aviváž má doma téměř každý a většinou se tato voňavá tekutina využívá na praní. Ale stejně tak je možné ji využít k osvěžení zapáchající toalety. Zdroj: shutterstock.com

Osvěžte toaletu aviváží

Aviváž má doma téměř každý a většinou se tato voňavá tekutina využívá na praní. Ovšem ve skutečnosti má široké využití. Někdo s aviváží myje okna i podlahy, jiný s ní leští nábytek nebo nerezové plochy. A stejně tak je možné ji využít k osvěžení zapáchající toalety. Jak na to?

Připravte si menší uzavíratelnou plastovou lahev a naplňte ji aviváží s vaší oblíbenou vůní. Do víčka nebo do těla lahve udělejte několik dírek nožem nebo nahřátou jehlou a následně ji vložte do nádržky s vodou. Pokaždé, když spláchnete, z lahve se uvolní i trochu aviváže, která vám nádherně provoní celou místnost. Nezapomeňte však jednou za čas kompletně očistit vnitřek nádržky teplou vodou (nikdy ne vroucí) smíchanou s octem, abyste odstranili případné usazeniny aviváže.

Zubní pasta ovoní i očistí

Máte doma zubní pastu, která vám třeba nechutná? Určitě ji nevyhazujte, byla by to věčná škoda. Využijte ji, protože vám ještě udělá skvělou službu na toaletě. Tubu propíchejte na mnoha místech tenkou jehlou a poté ji vložte do nádržky na vodu u WC. Aroma pasty se bude postupně uvolňovat a vy to pocítíte při každém spláchnutí. Stejně tak můžete trochu zubní pasty vymáčknout pod vnitřní okraj záchodové mísy, kde vydrží poměrně dlouhou dobu.

Zubní pasta vám dokonce poskytne další bonus navíc, protože nejenže dokonale osvěží okolní vzduch, ale zároveň rozpustí vodní kámen, případnou rez a další mnohé nevzhledné usazeniny. Stačí, když zubní pastu vymáčknete přímo na vnitřní stěny mísy i do zásobníku na vodu a necháte přes noc působit. Druhý den jednoduše vše opláchněte vodou, případně dočistěte štětkou nebo houbičkou a spláchněte. Budete se radovat ze zářivé toalety a vůně mentolu.

Tubu pasty propíchejte na mnoha místech jehlou a poté ji vložte do nádržky na vodu Zdroj: shutterstock.com

Použijte trik letušek

Má vám domů dorazit nečekaná návštěva a chcete zápach na WC rychle zneškodnit? Udělejte to jako stevardi v letadle. Dejte do šálku čerstvě namletou kávu a postavte ji na poličku blízko toalety. Zároveň nalijte kávovou sedlinu přímo do záchodové mísy, nechte chvilku působit a poté spláchněte. Budete překvapeni, jak rychle nepříjemný zápach z WC zmizí.

