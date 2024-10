Večer před spaním chcete mít klid a čistou kuchyň, tak do myčky naskládáte nádobí, zapnete ji a jdete si lehnout. Ale věděli jste, že existuje správný způsob, jak myčku plnit, aby vaše nádobí bylo skutečně dokonale čisté a myčka fungovala co nejefektivněji?

Naplnění myčky nádobí je činnost, kterou děláte automaticky. Mnoho lidí se při uspořádání nádobí v myčce spoléhá na náhodné rozmístění, ale to nemusí být vždy nejlepší.

Podívejte se na video z YT tvorby kanálu Boulevard Home – Jak správně naplnit myčku

Zdroj: Youtube

Myčka musí být plná

Mytí poloprázdné myčky spotřebuje více vody a energie, než když ji zaplníte celou. Každé zapnutí myčky znamená další spotřebu, takže je lepší počkat, až se nádobí nashromáždí a pak spustit celý cyklus. Tím ušetříte nejen energii, ale i čas strávený vyndáváním a skládáním menších porcí.

Nepředmývat

Vyhněte se předmývání nádobí. Tento krok mnoho lidí provádí automaticky, ale je to ve skutečnosti zbytečné a plýtvá to vodou. Stačí jednoduše odstranit větší kousky jídla a zbytky setřít, než vložíte nádobí do myčky. Moderní myčky jsou navrženy tak, aby si s nečistotami poradily samy. Předmývání jen snižuje jejich účinnost a plýtvá cennými zdroji.

Pěny tak akorát

Mnoho lidí si myslí, že čím více prostředku použijí, tím čistější nádobí bude. Opak je ale pravdou. Nadměrné množství čisticího prostředku může zanechat stopy na nádobí, a dokonce poškozovat myčku. Příliš mnoho pěny může způsobit přetékání vody a postupem času snížit životnost myčky. Proto vždy používejte jen doporučené množství mycího prostředku a ideálně sáhněte po tabletách nebo solích určených přímo pro myčky.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Talíře a misky by měly směřovat do středu myčky, protože proud vody vychází ze středového ramene a ideálně zasáhne nejšpinavější části.

Přirozené sušení

Další trik je využít přirozené sušení. Místo zapnutí funkce sušení na vysokou teplotu nechte nádobí oschnout přirozeně. Když po skončení mycího cyklu myčku pootevřete, dostane se k nádobí čerstvý vzduch, urychlíte tak proces sušení a zároveň snížíte spotřebu energie.

Tento přístup je šetrný k nádobí i vaší peněžence. Pokud vaše myčka disponuje funkcí automatického otevírání, může tento krok udělat za vás a vy si ušetříte práci.

Mýt nádobí v určitý čas

Abyste maximalizovali efektivitu, je dobré si naplánovat čas mycího cyklu. Ideální je nashromáždit nádobí během dne a spustit myčku po večeři nebo brzy ráno, kdy je spotřeba energie nižší. Využití funkcí jako je časovač vám umožní nastavit mycí cyklus na dobu, která vám nejlépe vyhovuje, a šetřit tak energii i vodu.

Talíře směrem dovnitř, ne ven

Talíře a misky by měly směřovat do středu myčky, protože proud vody vychází ze středového ramene a ideálně zasáhne nejšpinavější části. Naopak hrnce a pánve s většími nečistotami by měly být umístěny tak, aby přímo čelily proudu vody, čímž se zajistí důkladné vyčištění.

Údržba

Nakonec nezapomeňte na údržbu myčky samotné. I když je to samočisticí spotřebič, potřebuje občas vaši péči. Časem se ve filtrech hromadí zbytky a tuky, které mohou ovlivnit výkon myčky. Pravidelným čištěním filtrů a používáním speciálních čisticích prostředků zaručíte, že myčka bude stále umývat na plný výkon a nádobí bude vždy dokonale čisté.

Zdroj: electrolux.vn