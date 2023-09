Slabá wifi je častým problémem v mnoha domácnostech. Pokud máte doma slabý signál, nemusíte hned utrácet peníze za nový router. Existuje jednoduchý trik, který vám jej pomůže nejen zesílit, ale také zlepšit pokrytí vaší domácnosti internetovým signálem. Postačí vám k tomu obyčejná plechovka.

Chcete mít doma silnější wifi? Máme pro vás jednoduchý a praktický trik, který vám sílu signálu pomůže až ztrojnásobit. A neutratíte za něj ani korunu. Postačí, když nevyhodíte plechovku od vypitého nápoje, trochu ji upravíte a náležitě instalujete. Takové obyčejná plechovka totiž funguje jako prvotřídní směrovač pro rádiové vlny a odrazí je do požadovaného směru.

Jak posílit domácí wifi? Na to se můžete podívat v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Slabý signál

Už vás nebaví dlouze stahovat či odesílat fotky nebo se koukat na stále „padající“ film? A to jen díky tomu, že je máte doma slabý či kolísavý signál wifi? Máme pro vás jednoduché, ale při tom efektivní řešení. Není to o tom, že musíte hned pořizovat zesilovač, který vás přijde na poměrně dost peněz. Raději si dejte siestu a doplňte energii svým oblíbeným nápojem z plechovky.

Základem je kvalitní router

Příčinou slabého signálu bývá mnohdy slabý a nevýkonný router. Pro dobrý příjem je vždy dobré vlastnit výkonnější vícepásmový typ, kde nebudete tak často přetížení sítě vystaveni.

close info Shutterstock zoom_in Router by měl být umístěn tak, aby byl v centru prostoru, který má být pokrytý wifi signálem.

Správné umístění

Router by měl být umístěn tak, aby byl v centru prostoru, který má být pokrytý wifi signálem. Umožní to, aby se signál mohl šířit rovnoměrně všemi směry. Nikdy nedávejte přístroj pod stůl, do skříně nebo na zem. V těchto místech se nachází nejvíce překážek, které mohou kvalitní signál zbytečně rušit. Nejlépe router umístěte do vyšších míst uprostřed prostoru. Důležitá je také dostatečná vzdálenost od veškeré elektroniky.

Vylaďte antény

Pokud chcete daný prostor signálem co nejlépe, nenechávejte nikdy zabudované nebo externí antény routeru mířit stejným směrem. Signál se z antén šíří kolmo k nim, a proto aby dosahoval i do dalších pater, natočte jednu z nich vodorovně s podlahou.

close info Shutterstock.com / FotoDuets zoom_in Díky použité plechovce od nápoje si můžete signál nasměrovat kam potřebujete a získat celou jeho sílu

Vychytávka pro nepokročilé

Podívejte se, jaký máte na routeru nastavený vysílací kanál. Místo automaticky nastaveného kanálu případně zvolte ten, v kterém jsou okolní sítě nejslabší. U zařízení, u něhož vyžadujete nejrychlejší připojení, můžete zvýšit sílu signálu omezením šířky pásma pro přístroje, u nichž si vystačíte se slabým signálem.

Díky použité plechovce od nápoje si můžete signál nasměrovat kam potřebujete a získat celou jeho sílu, kterou vám může brát soused za zdí pokoje, kde je router umístěný. Okruh 360 stupňů do kterého router posílá vlny, omezíte jen 180 stupňů. Plechovky jsou totiž vyrobené z hliníku, který signál tlumí a omezuje.

Pokud plechovku zbavíte dna a horního víka a rozstřihnete vnikne vám obdélník, který stačí lehce vyrovnat. Vznikne vám takový malý paravan, který byste měl postavit za router ke zdi. Díky tomu půjde plný signál směrem do vašeho bytu a soused má s vaší „šťávou“ utrum.

Zdroje: www.chip.cz, www.letemsvetemapplem.cz