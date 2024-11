Bez elektroměru se neobejde žádná domácnost, ale abychom se na jeho údaje mohli spolehnout, musíme také alespoň čas od času zkontrolovat stav tohoto důležitého zařízení. Jinak bychom se mohli velmi divit nad astronomickým doplatkem za elektřinu. Na co všechno je potřeba si dávat pozor?

Kdo si pravidelně (například jednou měsíčně) zapisuje údaje o spotřebované elektrické energii, jistě snadno odhalí i malou odchylku od normálu. Měsíční spotřeba totiž bývá poměrně stabilní, a tak je větší odběr snadno odhalitelný. Pokud jste v minulém období například nerekonstruovali koupelnu, zamyslete se při výrazně větším odběru nad možnými problémy. Není tak výjimečné, že se na cizí elektroměr připojí zloděj, za kterého pak elektřinu budete platit vy.

Víte, jak vlastně funguje elektřina? Podívejte se na youtubové video v kanálu Vědecké Kladivo:

Poškození ihned hlaste

Elektroměr se často nachází na veřejně přístupném místě, proto je dobré občas zkontrolovat, zda není viditelně poškozený. Nemuselo (nebo také mohlo) by k tomu dojít záměrně, ale poničené zařízení by pak již nemuselo vykazovat správné údaje a složité situaci byste museli čelit vy jako vlastník a odběratel – a to i přesto, že elektroměr i po nainstalování na váš dům stále zůstává majetkem dodavatele elektřiny.

Plomba musí být nepoškozena

Elektroměry jsou opatřeny plombami, které mají dodavatelské společnosti zajistit kontrolu nad svévolnými zásahy do činnosti přístroje. Jakmile tedy zjistíte, že je plomba z jakéhokoliv důvodu poškozena, informujte okamžitě patřičné pracovníky, kteří elektroměr zkontrolují a opatří novou plombou. Je-li sejmuta plomba, je bohužel velmi pravděpodobné, že s měřičem někdo neoprávněně manipuloval a snažil se na něj připojit. Proto bude vhodnější situaci ohlásit co nejdříve.

close info Shutterstock zoom_in Ani moderní elektroměry nejsou před zloději tak docela v bezpečí.

Pozor na jakékoliv zvuky

O elektroměru by mělo platit, že pracuje bez jakýchkoliv zvukových projevů. Jakmile začne cvakat, bzučet, nebo vydávat jiné slyšitelné signály, je na čase hledat telefonní číslo na distributora. Jde o součást elektrického systému, jehož poškození vás může stát jak peníze při nesprávném napočítání spotřeby, tak v tom nejhorším případě i tragédii v podobě požáru.

Cizí lidé nemají u elektroměru co dělat

Pohybují se kolem vašeho elektroměru podivné osoby? I v takovém případě raději zpozorněte a měřič raději dobře prohlédněte. Není vyloučeno, že mohlo jít o zloděje, kteří se snažili připojit k vašemu odběru a na černo tak svítit nebo dokonce topit, zatímco fakturu zaplatíte vy. To by bylo víc než nepříjemné.

Pozor na elektromagnety

I když není pravděpodobné, že by vám někdo chtěl vědomě snižovat vyúčtování za elektřinu, je dobré vědět, že se to může stát vlivem působení silnějšího elektromagnetu, umístěného poblíž měřiče.

Snadno se může stát, že si to v první chvíli ani neuvědomíte, ale jakmile na takovou situaci přijdete, bude vhodné okamžitě informovat dodavatele elektřiny, možný problém nahlásit a vyvarovat se tak podezření z vědomé manipulace elektroměrem za účelem neoprávněného snížení platby. Těžko byste to potom vysvětlovali třeba až u soudu.

Tresty mohou být přísné

Je třeba si uvědomit, že neodborná a svévolná manipulace s elektroměrem je nezákonná a jako taková může být také trestána. Pozornost a obezřetnost je tedy určitě na místě.

