Televize i obchody jsou plné reklam na ty zaručeně nejlepší prací prášky, ale za každou takovou novinku si také patřičně připlatíme. Přitom máme doma spoustu levných a účinných ingrediencí, které stačí přidat k obyčejnému pracímu prášku a prádlo bude zase jako nové. Podívejme se na některé z nich.

Zatímco ještě před několika desetiletími byly hospodyně zvyklé vyhradit si jeden den v týdnu nebo za čtrnáct dnů na “velké prádlo” a u této nezáviděníhodné a těžké činnosti strávily spousty hodin, dnes to máme mnohem jednodušší.

Přesto se stále snažíme usnadnit si i ten zbytek práce, který nám zbyl a dopomoci pračce k co nejlepšímu výsledku. Jen prací prášek nebo gel někdy na skutečně urputnou špínu nestačí, a tak nebude špatné vědět, že máme doma docela obyčejné pomocníky, kteří nám s tím rádi pomohou. Jen vědět, po jakých sáhnout.

Zkuste vyprat prádlo podle videa na youtube v kanálu Cookist Wow:

Zdroj: Youtube

Trocha soli vyřeší hodně

Ulpěly na oblečení vašich dětí skvrny od omáčky nebo trocha mastnoty? Ani odřené koleno, které je příčinou několika kapek krve na teplácích není velký problém. Koleno ošetříme a na oblečení (stejně jako na to od omáčky) nasypeme trochu soli.

Pak už stačí jen navlhčit, promnout v ruce a nechat chvíli působit. Případně si můžeme sůl rozpustit ve škopku s vodou a prádlo do této slané tekutiny na několik desítek minut namočit. Pak už dáme oblečení vyprat na běžný cyklus do pračky a vše bude jistě v pořádku.

Je to snadné. Pokud byste si chtěli práci usnadnit ještě víc, přidejte sůl přímo k pracímu prášku a ona bude působit po celou dobu praní.

Jedlá soda umí kouzla

Kromě soli, která je skutečně v každé domácnosti, se hodí mít v zásobě také sodu, a to nejen na pečení, ale také na péči o domácnost – a dokonce i na prádlo. Její doslova kouzelná moc spočívá nejen v podpoře účinku běžného prášku na praní (ostatně spousta takových průmyslově vyráběných přípravků přídavky na této bázi obsahuje), ale soda je také doslova přeborníkem v odstraňování všemožných pachů.

Pálili jste například na zahradě roští? Pak dobře víte, jak urputně se zápach kouře drží v oblečení. Přidáte-li ale do pračky několik lžic jedlé sody, nezbude nejen po skvrnách, ale ani po zápachu jediná památka.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Jak na ještě lépe vyprané prádlo? Jde to snadno a levně

Bílý ocet zatočí se zapraným prádlem

Zatímco soda, jak jsme si již popsali, zvyšuje efektivitu pracího prášku, je tady také další přípravek, který navíc zajistí jeho měkkost a hebkost po uschnutí a má i mnohé další pozitivní účinky. Stačí k prášku nebo do namáčecí části pracího cyklu přidat šálek (ideálně bílého) octa.

Nemusíme se rozhodně obávat jakéhokoliv kyselého zápachu prádla – naopak, oblečení bude svěže vonět, i když se to zdá nemožné. Ocet navíc osvěžuje barvy, pokud jej přidáme ve vyšší koncentraci k bílému prádlu a necháme několik hodin působit, vyndáme z pračky zářivě čisté ručníky, povlečení i další kusy.

A nakonec: pokud jste si koupili kus oblečení, který pouští barvu a bojíte se, že při jeho praní obarvíte všechno ostatní prádlo v pračce, namočte jej nejprve do koncentrovanějšího roztoku octa. Ten barvu zafixuje a budete mít po starostech.

Zkuste prášek do myčky

Při vaření se mohou na oblečení objevit mastné skvrny a těch se samozřejmě chceme co nejrychleji a hlavně úplně zbavit. Není potřeba hledat žádná složitá řešení. Pokud přípravek na mytí nádobí odmastí dokonce i notně ušpiněné hrnce, pak si poradí také s mastnotou na oblečení.

Zkuste přidat do pračky trochu prášku, který jindy dáváte do myčky a jistě budete s výsledkem spokojeni. Tekutý přípravek ale raději nezkoušejte, většinou hodně pění, a to není v pračce dobré.

Zbavte se bakterií

Při praní se chceme zbavit nejen nečistot, ale také bakterií, které by mohly nadělat velkou neplechu na těle, zvlášť v případě, kdy se jedná o spodní prádlo nebo třeba ponožky. Jak se jich co nejefektivněji zbavit?

Nemáte-li po ruce speciální prací přípravek s desinfekčními účinky, pak je možné použít například běžnou ústní vodu, kterou určitě máte v koupelně připravenou. Přilijte ji několik lžic do pračky k pracímu gelu nebo prášku a uvidíte (a ucítíte) tu změnu. Vyplatí se to zkusit!

Zdroje: www.rd.com, www.nanolab.cz, www.netoxickadomacnost.cz