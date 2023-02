Mech na střeše: Takto ho zlikvidujete a už se neobjeví. Důležité

Usadil se na vaší střeše zelený mech? Měli byste se ho co nejrychleji zbavit! Jeho schopností je zadržovat vlhkost, čímž vám může střechu nenávratně poškodit. S následujícím trikem ho odstraníte nadobro.

Nejčastějším důvodem, proč se vám mech začal usazovat na střeše, je stinné místo situované na sever. Může to mít na svědomí jak málo odolný povrch krytin, tak i vysoký strom před domem. Na rozdíl od lišejníku, který působí negativně spíše esteticky, mechové kořínky se mohou dostat až do střešní konstrukce a tím způsobit protékání vody do domu.

Mechanická likvidace mechu

Tento způsob likvidace je nejlevnější, ale na druhou stranu velmi pracný. Přesto, než se pustíte do chemického řešení, byste se měli pokusit mech takto odstranit. Na pomoc si vezměte špachtle, kartáče, smetáky nebo vysokotlakový čistič. Mech bohužel neodstraníte dokonale, jelikož jeho kořínky ve střeše zůstanou. Proto, aby výsledek nebyl pouze dočasný, použijte následně chemické ošetření střechy. Mechanický krok vynechejte, pokud máte eternitovou střechu! Použití špachtle by mohlo ohrozit vaše zdraví.

Účinný roztok na střechu

Podívejte se na video, jak snadno lze odstranit mech z plotu za pomocí modré skalice:

Na odstranění zbylých kořínků můžete použít modrou skalici, hašené vápno nebo přímo přípravek na odstranění mechu ze střechy. Modrou skalici běžně zakoupíte v drogerii. Její dávkování je 10-20 g látky na litr vody. Mějte však na paměti, že byste modrou skalici neměli používat na střechu s oplechováním, odvodněním z pozinkovaného plechu či titanzinku.

Mech se odstraňuje pomocí směsi z modré skalice a vody. Zdroj: Profimedia

Fungují domácí i komerční postřiky

Roztok jedlé sody a vody: Smíchejte jednu část sody na pečení s deseti částmi vody a naneste na místa s mechem. Kyselina octová: Smíchejte stejné množství kyseliny octové a vody a naneste na mech. Po 20 až 30 minutách otřete mokrým hadrem. Komerční přípravky na odstranění mechu se prodávají v obchodech se stavebními materiály a jsou speciálně vyvinuty k odstranění mechu z povrchů, jako je střecha. Při chemické likvidaci nezapomeňte mít na sobě neustále rukavice a ochranné brýle.

Ideální čas na likvidaci

Jestliže se chystáte na odstranění mechu na střeše, řiďte se podle aktuálního počasí. Střecha by neměla být promrzlá ani rozpálená od sluníčka, a proto je vhodné tak učinit v nejbližších dnech. Rovněž by neměl hrozit déšť v následujících dvou dnech, aby se všechen přípravek dokázal vstřebat.

Pozor!

Dešťovou vodu, zachycenou z okapů střechy, nepoužívejte na zalévání zahrady po dobu 3 měsíců.

Mech odstraňte jak ze střechy, tak i z okapů, které může ucpat. Zdroj: Profimedia

Podobně i na lišejníky

Lišejníky a řasy nenapáchají takové škody jako mech, přesto nedělají pěkný estetický dojem. Na jejich odstranění nepoužívejte mechanickou sílu, jelikož by mohlo dojít k rozšíření po celé střeše i fasádě. Aplikujte proto rovnou chemický postřik, stejně jako na mech.

Aby se mech už neobjevil

Použijte měděnou pásku. Je to účinné preventivní opatření k ochraně střechy před růstem mechu. Měděný materiál na pásce emituje elektromagnetické záření, které zabraňuje růstu bakterií a plísní, včetně mechu. Měděnou pásku je třeba umístit na spoje a švy střechy, tak aby se zabránilo pronikání vlhkosti, která může vést k růstu mechu.

Zdroje: stavinvest.cz, strefa.cz, stavimbydlim.cz