Octomilky jsou neuvěřitelně otravný hmyz, který se probouzí na přelomu jara a léta. Pokud vám jejich přítomnost ve vaší domácnosti vadí, připravte jim tuto past, abyste se jich zbavili. Je to snadné, podívejte.

Octomilky jsou otravný hmyz, který většině lidí během jara a léta okupuje domácnost. Bohužel, když nějakou spatříte, není lehké se jí manuálně zbavit, jelikož má pouze 3 milimetry. Většinou si do vaší domácnosti najdou cestu v létě a mohou se u vás usadit na velmi dlouho. Pokud byste se chtěli jejich nesympatické přítomnosti zbavit, můžete jim nastražit tuto past, které neodolají.

Video, jak se lehce zbavit octomilek, najdete na Youtube kanále e-vzorky.cz:

Zdroj: Youtube

Jak zlikvidovat octomilky

Jako první je důležité si pamatovat, co octomilky do vašeho obydlí přitahuje. Octomilky milují chuť a pach ovoce, odpadků a octa. To jsou pravidla tří O.

Pokud nestojíte o přítomnost malých otravných mušek, pak si dávejte pozor, abyste v tomto období často vynášeli koš, nenechávali jídlo na stole déle, než je nutné a neměli jste nikde otevřenou lahvičku s octem. Tyto faktory totiž octomilky neuvěřitelně lákají.

close info Shutterstock / Shutterstock zoom_in Octomilky milují nejvíce ze všeho 3 věci. Těmi jsou odpadky, nejlépe zkažené ovoce a ocet.

Pokud je na prevenci již pozdě a malí nezvaní hosté se u vás ubytovali, nemusíte se bát. Tak rychle, jak se u vás ocitly, můžete octomilky zase velice rychle eliminovat. Je však důležité, abyste to udělali co nejrychleji, jelikož se velice rychle množí. A opravdu nikdo z vás asi netouží po tom, aby se vám z pár octomilek doma vytvořila celá kolonie. Octomilky je však velice jednoduché zlikvidovat.

Octomilky pryč

Jak je dle názvu těchto malých bestií patrné, milují ocet. A právě jejich oblíbenou věc můžete použít proti nim. Je to jednoduchá logika. Vezměte si malou nádobu, kterou naplníte jablečným octem nebo do ní dáte zkažené ovoce. Poté přes nádobu nalepte průhlednou fólii a pomocí párátka, jehly nebo vidličky do ní probodněte pár dírek. Past poté položte na místo, kde se octomilky vyskytují nejvíce.

Malé mušky se samozřejmě do nádoby budou chtít dostat, a pomocí malých dírek toho také docílí. Jenže jakmile se dostanou dovnitř, už se nedokážou dostat ven. Některé se utopí v octu, některé jen budou do konce svých dní zavřeny v octové pasti.

Pak stačí ocet i s malými mrškami vylít do umyvadla či toalety a dávat pozor, aby se ve vašem domě již neukázaly.

Zdroje: www.potapnicek.cz, www.pasti.cz