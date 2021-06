Smutnice: Jak rozpoznat a zlikvidovat nebezpečného škůdce, než vám zničí květiny

Všichni pěstitelé pokojových rostlin se snaží udržet své miláčky v co nejlepší kondici. V cestě jim ovšem někdy stojí nejrůznější škůdci. Mezi nejčastější nepřátele pěstitelů patří muška s pochmurným názvem smutnice. Co na ni platí?

Drobná šedočerná muška, která v dospělosti dorůstá velikosti 2 mm a velmi rychle a vitálně se množí, to je smutnice, častý nepřítel pěstitelů pokojových rostlin. Nejčastěji si jich všimnete, když začnou poletovat okolo vašich pokojovek. Rády také posedávají na substrátu, tam jsou ovšem kvůli své barvě a velikosti prakticky neviditelné. Mušky samy o sobě neškodí, daleko větším nebezpečím jsou jejich larvy. Ty žijí v substrátu a kromě jiného se živí také tenkými kořínky, případně mladými cibulkami či tkání mladých rostlin. Při přemnožení této potvůrky proto může rostlina začít vykazovat známky nedostatku živin či vláhy, ztrácí vitalitu, žloutne, a při neřešení problému nakonec uhyne.

Mezi nejčastější nepřátele pěstitelů patří muška s pochmurným názvem smutnice Zdroj: Henrik Larsson / Shutterstock.com

S miniaturním nepřítelem je nutné skoncovat co nejdříve

Někdy to vypadá, že se droboučké tmavé mušky objevily ve vaší domácnosti jako blesk z čistého nebe. Ale to skutečně jenom vypadá, realita je mnohem prozaičtější. Nejčastěji si larvy smutnic přinesete domů v novém substrátu, obzvláště pokud se jedná o levnější výrobky, či s novou pokojovou rostlinou. Smutnicím svědčí teplé a vlhké prostředí, takže jakmile začnete napadený substrát zalévat, z larev se velmi rychle vylíhnou mušky, a koloběh začíná. Smutnice dokáže po oplodnění naklást do půdy až 200 vajíček, z nichž se během 5–10 dní vylíhnou bílé larvy, které jsou velké nejprve zhruba 1 mm, ale postupně dokážou narůst až do délky téměř 1 cm. Za cca 14 dní se vyvinou v dospělé smutnice. Obvyklá délka životního cyklu smutnic je přibližně tři týdny, ale za příznivých podmínek, tedy v teple a vlhku, se může i o několik dní zkrátit. Je tedy jasné, že při likvidaci není na co čekat.

Osvědčené domácí tipy, které pokojovky zachrání

Nejlepší je začít již u koupeného substrátu. Ten je dobré nechat před použitím důkladně vyschnout, aby se zničila vajíčka či larvy, které se v něm mohou nacházet. Substrát také můžete sterilizovat v pečicí troubě, je to rychlejší než několikadenní vysychání, stačí substrát „přepéct“ při více než 100 °C po dobu alespoň 30 minut.

Pokud zjistíte výskyt smutnic u již zasazených rostlin, je dobré, pokud to lze, je pár dní nezalévat a nechat substrát vyschnout, případně zalévat jen minimálně, aby byly podmínky pro vývoj vlhkomilných vajíček a larev co nejméně příznivé. Důležitý je také přístup čerstvého vzduchu k rostlinám. Na dospělé mušky platí žluté lepivé šipky, které se dají koupit v zahradnictvích a hobbymarketech. Ty zapíchnete přímo do květináče, mušky přilákané žlutou barvou se přilepí, a nebudou moci klást další vajíčka. Substrát v květináči můžete ještě pro jistotu posypat vrstvou nejlépe křemičitého písku, ale třeba i drobnými oblázky nebo keramzitem. Zhruba třícentimetrová bariéra odradí smutnice od kladení vajíček, navíc zamezí přístupu vzduchu k půdě, čímž ztíží životní podmínky případných larev.

Můžete se vrhnout i na přípravky, které smutnice přímo hubí. Než sáhnete k chemii, lze využít biologickou zbraň v podobě parazitických hlístic Steinernema feltiae. Tito červíci aktivně hubí larvy smutnic, takže máte jistotu, že vám napadenou půdu dokonale vyčistí. Přitom nenapadají žádné jiné živočichy, neškodí lidem ani rostlinám a po splnění svého úkolu sami uhynou. Dají se bezpečně použít i v bytě, jediným problémem může být, že nejmenší balení těchto hlístic, kde jich je 5 milionů, je určeno k ošetření 10 m2 povrchu. Na jednu dvě rostliny se je proto asi nevyplatí pořizovat, účelné jsou v případě, že máte napadený například celý skleník.

Můžete také zabít dvě mouchy jednou ranou a pořídit hnojivo na pokojové rostliny, které obsahuje látky, jež smutnice odpuzují, takže nezačnou klást vajíčka. Tento způsob je ale vhodný spíš jako prevence než přímo aktivní zásah proti přemnoženým nepřátelům. Tím pak, pokud selžou všechna předchozí opatření, může být i postřik určený speciálně na tyto droboučké tmavé mušky.

Vermikompostéry, v nichž za pomoci žížal vzniká z biologických domácích zbytků kvalitní organické hnojivo Zdroj: Profimedia.cz

A ještě pozor na jednu v současné době populární záležitost. Vermikompostéry, v nichž za pomoci žížal vzniká z biologických domácích zbytků kvalitní organické hnojivo, jsou rozhodně užitečné, kromě výroby vermikompostu dokážou i podstatně zredukovat domácí odpad, ale v jejich teplém a vlhkém prostředí se kromě žížal daří právě také smutnicím.