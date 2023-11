close info Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com

Helena Bakalová 1. 11. 2023 8:48 clock 3 minuty video

Plíseň je jedním z nejčastějších a nejagresivnějších alergenů. Pokud se vám doma objeví, neměli byste její přítomnost brát na lehkou váhu. Naopak. Odstraňte ji co nejdříve. Jak to udělat co nejefektivněji? Máme pro vás ověřený postup.

Nejedná se jen o nevzhledné mapy na stěnách nebo v koupelně. Jedná se o nebezpečí pro vaše zdraví. Plíseň se může stát původcem mnoha zdravotních potíží jako jsou alergie, astma, kašel, ale třeba i něco vážnějšího. I to jsou důvody, proč s ní zatočit hned, jakmile se začnou na stěnách objevovat první flíčky a nečekat, až doroste do obřích rozměrů. Bílý ocet, účinná zbraň K odstranění plísně nemusíte využívat chemické prostředky typu Savo. Vystačíte si i s tím, co najdete ve špajzu. Skvěle zabírá například jedlá soda nebo klasický ocet. Jak využít sílu octa a zbavit se plísně nadobro se podívejte ve videu na YouTube kanálu Toni Interior: Zdroj: Youtube Před plísní se nic neschová Plíseň vzniká prakticky všude, kde má dobré podmínky pro rozšíření. Ovšem na stěnách místností je vznik plísně spojen s vlhkostí a určitou teplotou. Pokud tedy máte doma přetopeno zhruba na 25 °C a zároveň máte v pokojích vlhko, nevědomky tak plísni připravujete velmi skvělou půdu pro vznik a šíření. Ty se ještě násobí rozložením nábytku. Pohovky či skříně přisunuté těsně ke stěnám také nejsou zcela ideální. Proto se často nestačíte divit, když se pouštíte do generálního úklidu a kusy nábytku odsunete. close info Shutterstock zoom_in Plíseň bývá živena vzlínající vlhkostí. Vždy najděte zdroj plísně Plíseň nemusí být ale výsledkem jen kondenzace vlhkosti v místnosti. Jakmile se na stěnách objeví, jako první krok je vždy dobré najít její zdroj. Může se klidně jednat o prasklou trubku nebo střechu, která netěsní. Zdroj ihned odstraňte. Pak se vrhněte na zbytek. Nikdy ne za sucha Nikdy ji však neodstraňujte za sucha. Spóry mají tendenci se rychle rozptýlit do okolí. Nejen, že byste si tak kontaminovali zbytek místnosti, ale mohli byste se jich nadýchat. I proto je lepší si pro takový účel vzít respirátor. close info Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com zoom_in Při odstraňování plísně pracujte s respirátorem na obličeji. Odstraňte, co můžete V první řadě odstraňte vše, co je plísní napadeno. Popřípadě vyčistěte, pokud se jedná o nábytek. Pak si vezměte na pomoc bělidlo, nařeďte v poměru díl bělidla ku třem dílům vody a přelijte do rozprašovače. Zeď roztokem postříkejte a nechte několik minut působit. Poté si vezměte si do ruky houbičku a pusťte se do drhnutí. Místnost nechte pořádně vyschnout. Nábytek do ní vraťte, až budou zdi zcela suché a místnost řádně vyvětraná. Pamatujte, že tentokrát musíte umístit nábytek o něco dál od stěny, aby se plíseň nevrátila. Místnost pravidelně větrejte. Zvážit můžete i pořízení odvlhčovače vzduchu. Související články close Domov a bydlení Moje babička dávala do WC použité čajové sáčky. Až zjistíte proč, uděláte to taky close Domov a bydlení Většina českých domácností mění ručníky jednou za týden. Experti nad tím jen kroutí hlavou Zdroje: www.nanospace.cz, ceskykutil.cz, www.maliri-nateraci.cz

tag Nábytek Ocet Plíseň

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít