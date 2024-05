Zdá se vám, že s rychlostí internetu se nedá prostě nic dělat? Je takový, jaký je a hotovo? Možná, ale nemusí to být tak docela pravda. Zjistěte si, jakou rychlost internet doma má i zda je možné zrychlení pomoci.

Jakými triky je možné doma zrychlit internet?

Kvalitní připojení k internetu je dnes docela běžná věc a jakýsi standart, se kterým všichni počítáme. Neznamená to nutně, že bychom bez něj už neuměli žít, ale spousta našich zařízení nějakým způsobem internet využívá a potřebuje, což může být i velmi šikovné. Mohou to být nejen chytré ledničky a pračky, ale také zabezpečení budovy.

Chcete doma zrychlit internet? Podívejte se, co radí TopTrending CZ v tomto videopříspěvku.

Zdroj: Youtube

Napřed zjistěte rychlost internetu i co máte zaplacené

Je to tak, omezení rychlosti je rozhodně dané také tarifem, který jsme si vybrali a zaplatili, nicméně pokud nedosahujete garantované rychlosti, můžete doma vyzkoušet několik tipů.

Základem je umístění routeru, nicméně toho jsme si víceméně všichni vědomi. Aby se signál šířil po bytě ideálně a měl co nejlepší dosah, nastavte antény routeru, pokud nějaké má. Jedna by měla směřovat přímo nahoru, druhá do strany.

Další „překážkou“ k rychlému internetu může být nejen zastaralý hardware, ale i software. Co to znamená? Můžete pořídit nový router, ale také případně aktualizovat software na vašem stávajícím zařízení. Informace hledejte na stránkách výrobce, nebo se zkuste informovat také u poskytovatele vašeho internetu. Zařízení bývá také součástí balíčku, někdy poskytovateli i stále patří.

I když je pravdou, že používání stejné frekvence Wi-Fi jako vaši sousedi oba signály ovlivňuje a může zpomalovat, patrně ne každý se bude chtít přenastavením frekvence zabývat. Nicméně, pro zdatnější je tu i tato možnost.

Další, co byste měli vědět, je také to, že nejen stěny brání šíření signálu. Za špatné šíření internetu mohou nejen velké spotřebiče, ale také například mikrovlnná trouba, dětské chůvičky, různá zařízení využívající bluetooth nebo zrcadla.

close info Profimedia zoom_in Vyzkoušejte triky, které vám mohou pomoci zrychlit internet.

Pomozte si zesilovačem

Významně praktičtější a takovou radou, kterou se může řídit každý, je nákup zařízení, který stávající signál zesílí a tím zlepší i pokrytí v bytě či domě.

Tyto zesilovače najdete pod pojmem extender nebo repeater také v nabídce všech velkých prodejců elektroniky i v online obchodech. Jejich ceny se pohybují od několik set za zesilovač, který jen strčíte do elektrické zásuvky, až po tisíce za sady, které šíří signál opravdu na dálku a jsou schopné pokrýt velký prostor.

Pokud máte od poskytovatele zajištěný rychlý přenos dat a v šíření internetu brání extrémně silné stěny nebo právě nevhodné umístění routeru mimo střed vašeho bytu, těmito zesilovači si můžete snadno pomoci.

Dalším problémem je umístění zařízení, které přijímá mobilní signál. Není tedy připojený k telefonní lince, ale uvnitř je SIM karta. Takové zařízení naopak potřebuje být umístěn tam, kde máte nejsilnější signál. Ve městech bývá pokrytí víceméně stejné, ale tato zařízení často míváme na chatách a chalupách čili přesně tam, kde bývá se signálem mobilního operátora problém.

Vybírejte takového operátora, který má v lokalitě nejlepší pokrytí a zařízení umístěte tam, kde je nejlepší signál. Pokud potřebujete šířit internet v jiné oblasti, pomozte si zesilovačem.

Zdroje: msn.com, wired.com