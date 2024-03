Jak pomocí štětce a trochy barvy proměnit každou místnost ve vašem domově a opticky ji zvětšit? Nemusíte se bát složitých rekonstrukcí ani bourání stěn. Inspirujeme se Jenn Todryk z HGTV a jejího pořadu „No Demo Reno“, kde ukazuje, že jednoduché změny mají obrovský dopad na to, jak prostor působí.

Jedním z nejefektivnějších triků, jak prostor opticky zvětšit, je použití jediné barvy na stěny i strop. Použitím jedné barvy se naruší vizuální hranice mezi stěnami a stropem, což prostor vizuálně zvětší a dodá mu pocit vyššího stropu.

Představte si to jako pohled do nekonečné oblohy. Tento efekt zároveň vytvoří dojem lehkosti a vzdušnosti. Důležitou roli zde hraje také přirozené světlo, které umocňuje světlý odstín barvy a přináší do místnosti pocit otevřenosti.

Při výběru barvy je klíčové zvolit takový odstín, který bude působit uklidňujícím dojmem a zároveň poslouží jako neutrální pozadí pro další dekorace. Světle modrošedá například je skvělou volbou, protože kombinuje flexibilitu neutrální barvy s nádechem barvy pro pocit pohody a klidu.

Podívejte se na video Jak opticky zvětšit místnost od YT kanálu Inspiruj_se_official:

Zdroj: Youtube

Doplňky a dekorace

Aby prostor nepůsobil monotónně, je důležité přidat různé textury a doplňky, které zajistí, že místnost ožije. Zkuste vzorovaný koberec, umělecká díla a bohaté dřevěné tóny, aby se prostor „rozbil“ a přinesl do něj teplotu a hloubku.

Zrcadla jsou obzvláště účinná, neboť nejen že odrážejí světlo, čímž místnost rozjasní a opticky ji zvětší, ale také přidávají hloubku a rozměr. Umístění zrcadla naproti oknu může maximálně využít přirozeného světla a vnést do místnosti dynamický prvek.

Volba nábytku a textilií hraje roli ne méně důležitou. Nábytek s nohama, který umožňuje pohled na podlahu, přináší do místnosti lehkost a vzdušnost. To, spolu s výběrem lesklých a světlých povrchů na doplňcích, jako jsou skleněné stolky nebo kovové lampy, přidává místnosti život.

Textilie pak celý obraz dotváří – jemné, vzdušné závěsy, které nechávají proniknout světlo a zároveň dodávají pocit výšky a polštáře nebo koberce v barvách, které harmonizují nebo jemně kontrastují se stěnami, mohou prostor oživit. Tím vším se snažíme vytvořit prostor, který je nejen vizuálně větší, ale který také působí vítaně a útulně, zatímco si zachovává svou jedinečnost a styl.

Výhody a nevýhody

Použití jedné barvy na stěny i strop má mnoho výhod. Je to skvělý způsob, jak zakrýt nedokonalosti stropu a stěn a může být také cenově výhodnější, protože potřebujete koupit pouze jeden odstín barvy. Nicméně je důležité zvážit i možné nevýhody.

Při výběru tmavších odstínů může místnost působit stísněněji, zatímco příliš jednotvárná barva může vést k pocitu monotónnosti. Proto je klíčové najít rovnováhu a barvu vhodně doplnit.

Vdechněte svému domovu nový život s barvou a doplňky, které rozšíří vaše obzory. Objevte radost z přetváření prostoru a užívejte si každý krok na cestě k domovu, kde se cítíte skvěle a volně.

Zdroj: housedigest.com