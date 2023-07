5 triků, jak zvýšit svůj příjem a mít víc peněz: Nestačí říct si o vyšší výplatu

O vyšší plat si jistě říct můžete, ale ne vždy je možné a realistické, aby vám šéf přidal. Tím vaše možnosti však rozhodně nekončí. Víc peněz si můžete přivydělat různě. Někdy si budete muset máknout a pracovat ještě jinde, jindy vám lidé rádi zaplatí, aniž byste museli investovat hodně času nebo energie.

Zdroje: leukegeit.nl, www.mojefinancezlin.cz

5 návyků vedoucích k úspěchu

Naučit se investovat rozhodně není od věci. Peníze dělají peníze, ale než je budete moci investovat, určitě je budete muset napřed vydělat. Než se vrhneme na možnosti přivýdělku, podívejte se ve videu, jakých 5 návyků pro budoucí milionáře doporučuje Erik Investor:

Svůj příjem můžet zvýšit i tím, co už máte

Zbavte se nepotřebného a nekupujte věci, které skutečně nepotřebujete. Chce to ale určitou dávku střídmosti a naučit se nebláznit na nákupech. Vše, co máte, nepoužíváte, nenosíte a jen to leží u vás doma a zabírá místo, můžete prodat, případně pronajímat.

Za použité oblečení, elektroniku nebo jiné věci z domácnosti dostanete peníze jen jednorázově, ale až bude uklizeno, můžete si udělat jasno v tom, zda nemůžete například pronajmout pokoj, auto nebo cenově náročnější sportovní potřeby.

Zvažte, jestli se nehodí vaše auto pronajmout a jezdit nějakou dobu MHD. Je však i řada jiných způsobů, jak si přivydělat. Zdroj: Shutterstock

Jednoduché brigády

Dnes docela nepopulární pořekadlo o tom, že dobře se má jen ten, kdo pracuje, rozhodně není překonané, ale mít druhý úvazek není jen tak. Můžete ale zvolit takové formy přivýdělků a brigád, které jsou flexibilní a můžete je dělat i nárazově, případně jen několik hodin týdně.

Momentálně je u nás stále přebytek pracovních nabídek a firmy ocení spolehlivého brigádníka. Je však nedostatek i různých jiných, byť jednoduchých, služeb, které můžete nabídnout.

Vlastní malý byznys

Hlídání dětí, případně jejich doučování. Zvažte, co můžete nabídnout, včetně sportovních tréninků, venčení domácích mazlíčku či péče o ně během dovolených jejich majitelů. Pomoc lidem v nouzi, nákupy, ale například i úklid nebo péče o zahradu. Pokud se osvědčíte, lidé vám budou trhat ruce. Najděte si firmu, která pracuje s brigádníky, anebo zkuste otevřít svůj vlastní malý byznyz, k propagaci často postačí jen sociální sítě.

Úklid a výpomoc se hodní nejen seniorům. Zdroj: Profimedia

Přivýdělek z domova

Přivýdělek je možný i z pohodlí vašeho domova. Ale není to tak jednoduché, jak to může vypadat na první pohled. Různé platformy nabízejí finanční odměny za recenze na reklamy, pomoc se sociálními sítěmi, anebo se můžete vrhnout na vlastní projekt na internetu. Možností je celá řada.

Prodávejte po internetu

Texty, fotky, videa či hudba jsou žádané. Pokud máte nápady, které umíte zpracovat, můžete se vydat i tímto směrem. Jste-li manuálně zruční a máte materiál, zkuste své výrobky prodat na internetu, kde můžete oslovit velké množství lidí.

Ať už zkusíte cokoli, jděte do toho s nejlepšími úmysly. Uvidíte, že si najdete cestu najdete a otevřou se vám nové neznámé příležitosti.