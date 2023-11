Máte ve sprše nízký tlak vody? Pokud sprchová hlavice teče, je ucpaná nebo je regulátor tlaku poškozený, projeví se to právě slabým tlakem. To ale nevadí, takovou drobnost zvládnete snad opravit svépomocí!

Trápí vás nízký tlak vody ve sprše?

Máte pocit, že vaše sprcha je nějaká horší a tlak vody není takový jako býval? Pokud je tlak v pořádku v ostatních částech domu, patrně jde pouze o problém se sprchovou hlavicí. To ale nevadí. Lepší opravit tu, než zjišťovat jaký máte problém s přívodem vody.

Podívejte se, jak si s tlakem poradil na svém YouTube kanálu The Average Handyman. Jednoduše se zbavil vnitřní plastové součástky, která omezuje průtok vody. Tento regulátor tlaku je patrně poškozený a již neplní svou funkci.

Zdroj: Youtube

Sprchovou hlavici lze možná opravit. Co hledat?

Než se vrhnete na vyjmutí tohoto kousku plastu, nezapomeňte předtím zkontrolovat následující.

Špatný tlak může být také zapříčiněný nedostatečným těsněním, a to je podle typu sprchy na několika místech, zpravidla kde se napojují hadice, v místě kolínka, díky němuž lze hlavici různě pohybovat a podobně. Prověřte tedy, zda je těsnění v pořádku a neteče voda někde po cestě do hlavice.

Před rozšroubováním částí sprchy vypněte hlavní přívod vody, případně přívod pro koupelnu. S hasákem, francouzským klíčem nebo kleštěmi pracujte opatrně, ideálně přes kus textilu nebo alespoň papírový ubrousek, abyste nepoškodili chromované části, které jsou často pouze plastové.

Určitě budete potřebovat také tenkou pružnou instalatérskou izolační pásku, kterou stačí několikrát omotat okolo místa, kde se části šroubují. Nedělejte vrstvu izolační pásky příliš silnou. Součástky na sebe pasují, jen je třeba utěsnit maximálně možné jemné nedokonalosti.

close info Shutterstock zoom_in Někdy stačí hlavici umýt a zbavit vodního kamene.

Vodní kámen, sítko a regulátor ve sprchové hlavici

Jestliže není problém v těsnění, podívejte se nejen na sítko sprchové hlavice, ale také na dírky. Usazování vodního kamene je typické a zničilo nejednu sprchu. Na pomoc si můžete vzít ocet, ale také Coca Colu. Obě tyto tekutiny usazený kámen rozpustí. Jen se na to nesmí spěchat. Hlavici dejte do plastového sáčku, nalijte do něj ocet nebo colu a nechejte působit 24 hodin.

To stejné platí pro sítko. V moderní zástavbě bude patrně čisté, protože filtr by měl být připojený i na hlavní přítok vody. Ve starších domech či v chatách a chalupách se ale můžete setkat nejen s kamínky nebo prostou špínou, ale také rzí.

Sítko vytáhněte šroubovákem nebo tenčím nožem a snažte se jej nepoškodit. Nejen že zachytává drobné částečky, které nechceme v hlavici, ale také je opatřeno o-kroužkem, který má těsnící funkci a bez něj by hlavice tekla. I rezavé sítko můžete nechat máčet v octu do druhého dne, a pak znovu nainstalovat a používat.

Pokud se rozhodnete regulátor tlaku odstranit, zjistěte napřed, zda není možné součástku jen vyměnit. To, že je tlak příliš slabý znamená, že je poškozená. Regulátor tlaku rozhodně není ve sprchové hlavici pro nic za nic. Tlak v rozvodech vody je příliš vysoký a jeho regulace je vhodná.

Zdroje: idealhome.co.uk, aazdravi.cz