Topíte doma dřevem nebo se na svou první topnou sezónu teprve chystáte? Mezi jednotlivými druhy jsou veliké rozdíly a skutečně hodně záleží na tom, jaké poleno hodíte do kamen nebo kotle. Víte, jaké dřevo vybrat? Při jeho nákupu buďte raději obezřetní.

Krby a kamna rozhodně nejsou jen výsadou chat a chalup. Je to krásný funkční prvek, který patří i do moderních a vlastně jakýchkoli interiérů. I když si v loňském roce mnozí pořídili krbová kamna i do městských domů, kde dříve nebyla, rozhodně není jejich nákup motivován jen vidinou vytápění za méně peněz. Bezpečný oheň v bytě i domě je krásný, stejně jako vodní prvek. Živly jsou prostě imponující.

Ať už jste si pořídili krb či kamna z jakýchkoli důvodů, jedno je jisté. Budete muset sehnat, uskladnit a nachystat na používání také palivo. Nezkušení už možná loni narazili a letos jistě tuší, že dřevo musí být hlavně suché. Vše o vlhkosti a sušení dřev vám prozradí tento YouTube videopříspěvek z kanálu Pavla Sýkory.

Zdroj: Youtube

Měkké a tvrdé druhy

Zda je dřevo dostatečně vyschlé je jedna věc, ale další je také druh dřeva. Jistě víte, že měkké a tvrdé dřevo se liší kvalitou a použitím nejen v nábytkářství, ale také v případě vytápění. Měkké druhy se rychleji vznítí, a proto je vhodné nadělat z měkkého dřeva třísky na podpal. V případě, že na dřevě také vaříte, respektive máte kuchyňská kamna s plotýnkou a troubou, pamatujte, že měkkým dřevem také rychle zvednete teplotu, ale budete muset poměrně často přikládat, protože prostě polínka hoří rychle. Zatímco tvrdé dřevo hůř chytá, ale následně hoří velmi pomalu čili dlouho. Hodí se na udržování teplých kamen, ale aby dobře chytilo, potřebuje dostatek žhavého materiálu.

Malá nebo velká polena?

Také velikost polínek a naštípaného dřeva hraje roli. Pokud mají kamna dobrý tah, pak rozhodně neštípejte tvrdé dřevo na malé kousky, ale využijte jeho hustoty a pomalého hoření. Dřevo nařežte a rozštípněte na maximální možnou velikost, tedy takovou, která vám dovolí zavřít dvířka.

Co do krbu a na zátop

Mezi tvrdá dřeva patří buk, dub, habr, akát a ovocné stromy. Buk, habr a jasan navíc neznečišťují kamna ani okénko, a proto jsou oblíbená právě do krbů či krbových kamen. Zato rychle hořící měkké dřevo určené spíš na podpal či vaření může být naštípané na menší kousky, kterými budete zatápět a větší, které můžete použít na rychlé zvednutí teploty. Do této skupiny patří smrk, borovice, modřín, lípa, olše, topol, bříza či vrba.

Důležitá je výhřevnost

Protože každý druh hoří trochu jinak a tvrdé dřevo je navíc významně těžší, srovnávají se druhy dřeva podle výhřevnosti na PRM čili kubík dřeva a na kilogram. Podívejte se na níže uvedenou tabulku.

Druh dřeva kWh/PRM kW/kg topol 1400 4.2 jedle 1500 4.4 smrk 1600 4.4 borovice 1700 4.4 modřín 1700 4.4 javor 1900 4.1 bříza 1900 4.3 dub 2100 4.2 jasan 2100 4.2 buk 2100 4.2

close info Shutterstock zoom_in Krbová kamna se hodí do moderních i rustikálních interiérů.

Jakým dřevem topit?

Zatímco měkké dřevo rychle hoří a tvoří také hodně žhavé hmoty, není vyloženě vhodné na vytápění, kilo zabírá více místa, ale je levnější. Tvrdé dřevo dlouze hoří, ale je drahé, bez žhavých uhlíků jen tak nevzplane. Ať už se vám naskytne jakákoli dobrá nabídka nákupu, pamatujte, že pro potřebu vytápění bude vhodné menší množství měkkého a větší tvrdého dřeva, ale hlavně musí být vyschlé. Právě proto zkušení nakupují dřevo alespoň s ročním předstihem. Suché dřevo totiž vydá až o 75 % více tepla díky kvalitnějšímu hoření ať už je jakékoli.

