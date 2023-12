Chcete vypadat šik i po padesátce? Pokud milujete džíny, poradíme vám, jaké si v tomto věku kupovat a působit stále stylově, elegantně, a hlavně vypadat i mnohem mladší.

Džíny jsou oblíbenou součástí pánského i dámského šatníku už dlouhá desetiletí a dají se nosit v každém věku. Jedná se o oblečení, které je nejen stylové, ale i značně pohodlné. Fakt, že je vám už více jak padesát, neznamená, že byste měly džíny odložit a nosit místo nich jen neforemné kalhoty. Naopak! Důležité je vědět, jaké džíny si můžete dovolit a nevypadat při tom jako nevkusná starší dáma.

Na 7 pravidel pro výběr dokonalých džínů se podívejte v tomto YouTube videu na kanále Natalli Smith:

Zdroj: Youtube

Správný výběr barvy

Ve vyšším věku je dobré dát přednost tmavým odstínům. Nejenže působí elegantně a luxusně, ale pokud nemáte dokonalou postavu, budou vás dělat podstatně štíhlejší. Vyhněte se odřeným džínům, které by se stoupajícím věkem mohly vypadat spíš lacině. Ženy, které mají i v tomto věku perfektní postavu, si mohou dovolit i světlejší a barevné odstíny.

close info Anna Zhuk/Shutterstock zoom_in V posledních letech kalhoty s úzkými nohavicemi trumfly džíny širších a volnějších střihů.

Rada stylistky

A jaký je názor odbornice? Miranda Holder, módní stylistka celebrit, která je kromě jiného známá svými virálními videi na platformě TikTok a má 87,5 tisíc sledujících, je názoru, že v džínách mohou zralé ženy vypadat lépe než mladé dívky. Nutné je však vzít na zřetel svou postavu a věk. Pak vám správný výběr džínových kalhot může dokonale ubrat roky.

Základem je správný střih

Pokud chcete dosáhnout perfektního výsledku, záleží na tom, jaký konkrétní střih džínů si při nákupu vyberete. Před pár lety byly nejoblíbenějším střihem džínů pro ženy i muže tzv. skinny. V posledních letech však kalhoty s úzkými nohavicemi trumfly džíny širších a volnějších střihů. Miranda je doporučuje pro svou pohodlnost a eleganci a dává vzhledem k současným trendům tip: „Dřívější typ úzkých kalhot by váš look dělal zbytečně zastarale.“ Místo skinny střihu doporučuje džíny volnějšího střihu, a to až ke kotníkům.

Zvýšený pas

Některým dámám po padesátce sluší i střih se zvýšeným pasem. Nejenže případně schová větší bříško, ale také příjemně vytvaruje boky.

close info BoConcept / Shutterstock zoom_in Vyhněte se odřeným džínům, které by se stoupajícím věkem mohly vypadat spíš lacině.

Čemu se vyhnout

Při výběru džínových kalhot byste neměly zanedbat i další důležité detaily. Nikdy by se vám džíny neměly zařezávat v pase, zbytečně byste tak přiznaly případné špíčky. Stejně tak se ve vyšším věku vyhněte odhalováním bříška a výrazným nevkusným aplikacím.

