Pokud jste se zrovna nastěhovali do nového bytu, nebo se vám prostě a jednoduše nelíbí vaše staré stěny, přichází velké dilema – vybírání barev. Zde jsou kombinace, se kterými nikdy nelze šlápnout vedle.

Ať už jste se zrovna nastěhovali, nebo už vás unavuje barva vašich stěn, nebo vám vytopili byt a stěny to odnesly, jisté je jedno. Vybírání nových barev není tak úplně procházka růžovým sadem. Vybírání samotné je dost velký oříšek. Ale ještě k tomu se domluvit s partnerem či jinými dalšími obyvateli bytu už je skoro za hranou lidských možností a trpělivosti. Naštěstí existují barevné kombinace, které se hodí do každé místnosti každého domova a působí opravdu neokoukaně a stylově.

Video jak správně vybrat barvy do místnosti si můžete pustit na Youtube kanále MARTINA DESIGN:

Zdroj: Youtube

Barvy do každé místnosti

Pokud chcete ve svém domově nově vymalovat, musíte vzít v potaz nábytek. Pokud jej samozřejmě nechcete také měnit za nový. Nábytek a vybavení bytu, se kterým nechcete hýbat budou vaším startovacím bodem. Zjistěte, jaké barevné schéma buď kontrastuje nebo se hezky doplňuje s nábytkem a podlahou. Pokud jste milovníky starého dřeva a váš byt je poskládán hlavně z nic, pak se ke korálově hnědému nábytku hodí bílé stěny. Ty prozáří prostor a zároveň v nich bude nábytek skvěle vynikat. Poté si sežeňte červené květiny, rámy na obrazy a fotky, nebo jiné doplňky pro váš byt v červené barvě. Bílá, červená a korálová se k sobě neuvěřitelně hodí. Pokud máte raději trochu usazenější byt, který vyzařuje klid a harmonii, určitě jděte do pastelových a světlejších barev. Například světlejší šedá, levandulová a jemně zelená vytváří klidný a příjemný dojem v místnosti. Samozřejmě další nesmrtelná kombinace je černá a bílá, jelikož ať už k nim chcete přidat jakoukoliv barvu, hodí se k nim úplně všechno.

close info Profimedia zoom_in Kontrastními barvami, jako je například červená a modrá, nemůžete nic zkazit. Doplňte je o neutrální barvu, bílou či černou a váš interiér bude vypadat stylově.

Vesele vymalováno

Pokud se nebojíte experimentovat s barvami a chcete, aby váš domov budil veselý a energický dojem, ideální je červená, modrá a jemná bílá. Nemusí to působit patrioticky jen proto, že je to trikolóra. Když zeď vymalujete jednou z těchto barev, další dvě barvy použijte v detailech, jako třeba povlacích na polštáře, květináčích a podobně. Další skvělou a energickou kombinací je oranžová, žlutá a fialová. Jsou to barvy zapadajícího slunce a vašemu příbytku dodají energickou a zároveň velice příjemnou atmosféru.

Zdroje: www.mall.cz, www.irenepeainterior.it