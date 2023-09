Jaké dřevo je nejlepší na topení? Záleží, jaký máte druh kotle nebo krbu

Existují různé způsoby, jak domácnosti dopřát teplo. V závislosti na ekologii se vymýšlejí stále modernější způsoby topení, ovšem dřevo, jako klasický zdroj tepla, stále zůstává v popředí. Pokud jím topíte správně a využíváte kvalitní dřevo, je to jeden z nejekologičtějších způsobů. Ukážeme vám, jaké dřevo je pro topení nejlepší. Záleží totiž na druhu kotle či krbu, který máte.

Topení dřevem má své kouzlo, zvlášť, pokud máte krb a čas od času si můžete dopřát pohodu a jen tak sledovat uklidňující plameny, zatímco se místnost plní příjemným teplem a vůní dřeva. Ne každé dřevo se ale na spalování v krbu hodí a platí to i pro ostatní tepelná tělesa. Topení dřevem není věda, i když je potřeba dodržovat pár pravidel. Jedná se o ekologický způsob výroby tepla, ovšem za předpokladu, že pálíte kvalitní dřevo a zacházíte s ním správně.

Jak tedy na co nejefektivnější a hlavně ekologické topení dřevem se podívejte ve videu na YouTube (kanál Jan Lerche):

Nezničte si kamna

Důležité je volit takové dřevo, abyste si nezničili krb, kotel nebo kamna. Ta jsou většinou konstruována tak, aby se v nich spalovalo jen čisté dřevo, nebo brikety. A jak je to s nejvhodnějšími druhy dřeva? Každý druh se vyznačuje jinými vlastnostmi, jinou tvrdostí, vlhkostí a chemickým složením, které nemusí být zrovna vhodné pro topné těleso, které máte doma.

Navlhlé ne

Na co byste si měli dát pozor v první řadě, je vlhkost dřeva. To znamená, že byste měli topit dřevem dobře vyschlým. Navlhlé dřevo špatně hoří, uvolňuje dým a dehet, což má za následek nejen znečištění kamen, kotle i krbu. Navíc pálení takového dřeva může časem způsobit ucpání kotle a v takovém případě vás přivést do velmi nebezpečné situace. Dřevo, které tedy na zátop použijete, by mělo být ideálně proschlé pod hranicí 20 %.

Dřevo by vám nemělo navlhnout, vytvořte mu přístřešek, který jej ochrání před deštěm a sněhem. Zdroj: Peter Titmuss / Shutterstock.com

Tvrdé, nebo měkké?

Jejich výhřevnost je zhruba srovnatelná, má to však své ale. Měkké dřevo hoří mnohem kratší dobu, tudíž vám sice teplo dá, ale budete muset přikládat častěji, což se projeví i na ceně za topnou sezónu. Naproti tomu tvrdé dřevo poskytne teplo mnohem delší dobu, stejně jako jeho žár je mnohem stabilnější. To se však může projevit na pořizovací ceně.

Ideální kombinace

Obecně se dá říci, že pro zátop jsou tedy vhodnější tvrdá dřeva, jako je habr, dub, jasan, či buk. Výhodou je, že plamen neprská, hezky plápolá a po spálení dřeva zůstanou ještě v krbu, kamnech či kotli uhlíky, jež ještě nějakou dobu žhnou a i ty vytváří příjemné teplo. Dobré je dřevo i ovocných stromů, počítejte však s tím, že prosychá až 4 roky, než je tedy budete moci použít, nějakou chvíli to potrvá. Na druhou stranu ale nádherně voní.

V chladných sychravých dnech není nic hezčího, než se schoulit do křesla a pozorovat rozpálený krb. Zdroj: Shutterstock

Čeho se vyvarovat

Nejméně vhodné jsou jehličnany. Sice rychle chytnou, tudíž na podpal pár polínek nebo třísek volit můžete, nicméně se většinou jedná o stromy s velkým obsahem pryskyřice, která nesvědčí při spalování ani kotlům, kamnům, ale ani krbům a komínům. Nikdy nespalujte dřevo chemicky ošetřené nebo jakýkoliv lakovaný dřevěný odpad. Zapomeňte na lisované dřevotřísky, staré palety nebo nejrůznější překližky. Takové věci do kamen, krbu ani kotle nepatří.

